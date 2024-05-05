Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Завод оборонного концерна Diehl в Берлине полыхает уже третьи сутки

Завод оборонного концерна Diehl в Берлине не смогли потушить даже на третий день

close
100%
IMAGO/Marius Schwarz/Global Look Press

Завод оборонного концерна Diehl в Берлине не смогли потушить даже на третий день. Об этом пишет Tagesshau.

Сообщается, что здание будет полностью снесено в понедельник, 6 мая. По словам пожарных, в нем сгорит все, что может сгореть.

В субботу пожарные начали снос цеха, чтобы добраться до очагов возгорания, которые периодически возникали в труднодоступных секциях. При этом население просили держать окна закрытыми из-за вырабатывающихся в результате возгорания токсичных соединений. На заводе хранились серная кислота и цианид меди.

Пожар в четырехэтажном здании возник утром 3 мая. Вскоре стало известно, что пожар не коснулся производства систем ПВО IRIS-T. Согласно информации представителя концерна, пожар случился на заводе, не относящемся к сектору вооружений, которые производит Diehl. Цех в Берлине специализируется на гальванизации, то есть покрытии металлом поверхности металлических изделий для автомобильной промышленности.

Ранее тушение оборонного завода Diehl в Берлине остановили из-за токсичной воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами