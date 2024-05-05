Путин подарил щенка девочке Маше из Макеевки в ДНР

Девятилетней девочке Маше, проживающей в городе Макеевке в Донецкой народной республики (ДНР), презентовали щенка по поручению президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Передали Маше щенка, которого она очень хотела», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, отец Маши — военнослужащий, он защищает Донбасс на поле боя уже на протяжении девяти лет, а мама девочки занимается бытом и уютом семейного очага. Кроме того, у девочки есть родной брат, он трудится спасателем в министерстве чрезвычайных ситуаций России. Самые любимые хобби ребенка — танцы и воздушная гимнастика.

«У нас растут удивительные дети, и мы должны сделать все, чтобы они были счастливы», — подытожил Пушилин.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что Кремль готов организовать встречу девочки Маши из Макеевки с Путиным. Перед этим в Минобороны РФ рассказали о девятилетней Маше из Макеевки, которая каждый день после школы встречает летчиков ВС РФ с российским триколором. Летчики заметили девочку, пригласили ее на аэродром и провели для нее экскурсию. Маше подарили большого плюшевого медведя и флаг ВКС России.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.