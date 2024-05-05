Мостовой согласился подумать над предложением «Пари НН»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на приглашение в Нижний Новгород от генерального директора «Пари НН» Давида Мелика-Гусейнова, передает «Спорт-Экспресс».

«Слышал слова генерального директора «Пари НН». Сейчас будем думать и смотреть. В принципе, я готов принять приглашение от гендиректора клуба. Тем более я уже был в Нижнем Новгороде», — сказал Мостовой.

Игра «Пари НН» — «Спартак» (Москва), которая состоялась 5 мая, завершилась со счетом 0:0. «Спартак» владел мячом 79% игрового времени, нанес шесть ударов в створ. «Пари НН» пробил в створ два раза.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Пари НН» занимает 11-е место, имея в активе 29 баллов.

Лидируют в турнире московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Все три клуба набрали по 50 баллов. Подопечные Сергея Семака имеют одну игру в запасе. 6 мая «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».

Ранее Мостовой выступил против женщин-арбитров в мужском футболе.