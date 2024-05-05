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Лавров объяснил «пещерную русофобию» Макрона

Лавров: Макрон дышит пещерной русофобией из-за борьбы за лидерство в Европе

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Программа «Большая игра»/Первый канал

Французский президент Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», пытаясь заполучить лидерство в Европе. Об этом во время интервью для боснийского телеканала «АТВ» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что хорошо осведомлен об устройстве системы власти во Франции. То же касается претензий республики на свою роль в Европе и всем мире.

«Не исключаю, что вот эта пещерная русофобия, которой сейчас дышит Макрон, необходима для того, чтобы попытаться стать лидером в Европе», — подчеркнул Лавров.

Он уточнил, что западные страны сделали возможную отправку своих войск на Украину ключевой темой нынешней «международной жизни». При этом французский лидер стремится «оседлать» этот вопрос ради достижения собственных целей.

Кроме того, министр посчитал глупостью желание европейских государств изолировать РФ. Подобные инициативы демонстрируют, какого качества политики оказались у власти в странах этого региона.

«Но двери надо оставлять открытыми», — добавил глава внешнеполитического ведомства.

5 мая Макрон призвал западных лидеров не «устанавливать лимиты» на военную поддержку Украины. По его словам, в случае победы РФ как минимум три европейских государства — Франция, Литва и Польша — начнут испытывать проблемы в сфере безопасности.

Ранее президент Франции подтвердил возможность отправки армии страны на Украину.

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