В ДНР семья подорвалась на мине

Семья подорвалась на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Николаевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня в районе села Николаевка <...> в автомобиле на мине противника подорвалась семья. Мужчина 1978 г. р. и его жена 1989 г. р. <...> доставлены в больницу интенсивного лечения Мариуполя», — написал Пушилин.

Он уточнил, что у пострадавших травматические ампутации нижних конечностей и осколочные ранения.

Глава республики добавил, что ребенок не пострадал.

В апреле тракторист подорвался на противотанковой мине в поселке городского типа Нижнее, расположенном на территории Луганской народной республики. Мужчина получил множественные осколочные ранения и был незамедлительно доставлен в Кировскую центральную городскую многопрофильную больницу. На фоне произошедшего мэр Первомайска напомнил гражданам о минной опасности.

Ранее в ЛНР автобус с мирными гражданами подорвался на мине.