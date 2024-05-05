Зарема раскритиковала футболиста «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, подвергла критике футболиста красно-белых Манфреда Угальде, передает Metaratings.ru.

«Угальде: 9 матчей, 0 голов в РПЛ и 15 миллионов? В чемпионате у «Спартака» все, ловить нечего. При этом нет форвардов, помимо Соболева», — сказала Салихова.

Игра «Пари НН» — «Спартак» (Москва), которая состоялась 5 мая, завершилась со счетом 0:0. «Спартак» владел мячом 79% игрового времени, нанес шесть ударов в створ. «Пари НН» пробил в створ два раза.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 44 очка. «Пари НН» занимает 11-е место, имея в активе 29 баллов.

Лидируют в турнире московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Все три клуба набрали по 50 баллов. Подопечные Сергея Семака имеют одну игру в запасе. 6 мая «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».

Ранее тренер «Спартака» ответил на вопрос о борьбе за чемпионство.