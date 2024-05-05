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У россиянки выросла киста легкого с двумя литрами жидкости из-за червей-паразитов

Минздрав России: женщине удалили крупную кисту легкого, появившуюся из-за червей

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Хирурги НМИЦ инфекционных заболеваний спасли женщину с кровохарканьем из-за кисты в легком, вызванной паразитарными червями эхинококками. Об этом сообщает Минздрав России в соцсети «ВКонтакте».

32-летняя женщина попала к врачам с жалобами на кровохарканьем. Компьютерная томография выявила кисту, которая занимала часть грудной клетки. Анализ крови на антитела показал, что киста была вызвана эхинококкозом — заражением паразитарными червями эхинококками.

Заразиться эхинококкозом можно при контакте с уличными животными, при употреблении лесных трав и ягод, а также зараженной воды.

В ходе операции хирурги очистили кисту от 2 литров жидкости, после чего удалили новообразование. Операция прошла без осложнений, женщину уже выписали домой.

Врачи подчеркнули, что пациентка могла бы узнать о своем заболевании еще до появления серьезных симптомов, если бы прошла профилактический осмотр у врача.

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