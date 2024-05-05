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Найден способ лечения опасной для жизни черной плесени

AAC: опасную для жизни черную плесень можно вылечить пероральным препаратом

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Depositphotos

Пероральное средство против опасной для жизни грибковой инфекции показало эффективность и безопасность в испытании на животных. Результаты исследования опубликованы в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy (AAC).

Мукормикоз, также известный как черная плесень, — опасная для жизни грибковая инфекция, которая вызывает воспаление тканей вокруг глаз, гнойные выделения из носа, боль, лихорадку. Обычно болезнь поражает людей с иммунодефицитом. Распространенность инфекции выросла во время пандемии COVID-19.

В новом исследовании ученые успешно протестировали на мышах пероральную форму противогрибкового лекарства амфотерицина B (MAT2203). Для лечения мукормикоза применяют внутривенное введение этого препарата.

Пероральная форма и внутривенная не отличались в показателях выживаемости мышей. Однако внутривенный препарат эффективнее снижал грибковую нагрузку в тканях при заражении грибком R. delemar.

Ученые отметили, что пероральное введение лекарств может быть проще, безопаснее. Кроме того, оно позволяет проводить более длительное лечение без выраженного токсического эффекта, характерного для внутривенной формы.

Ранее ученые выяснили, что препарат против диабета может снизить вирусную нагрузку при коронавирусе.

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