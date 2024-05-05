«Байер» повторил рекорд, который держится 59 лет

Леверкузенский «Байер» не проиграл в 48-м матче подряд, обыграв «Айнтрахт» в Бундеслиге со счетом 5:1.

Леверкузенцы повторили рекордную серию лиссабонской «Бенфики», которая не проигрывала в 48 матчах подряд с 22 декабря 1963 по 7 февраля 1965.

«Байер» уже побил рекордную серию без поражений для топ-5 чемпионатов (46 матчей).

В этом сезоне «Байер» под руководством испанского тренера Хаби Алонсо впервые в своей истории стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию мюнхенской «Баварии». Также команда из Леверкузена имеет шансы завоевать Кубок Германии: матч за титул против «Кайзерслаутерна» состоится 25 мая.

«Байер» продолжает бороться за победу в Лиге Европы. В последний раз клуб побеждал в еврокубках 36 лет назад, когда завоевал Кубок УЕФА в сезоне-1987/88. В первом матче 1/2 финала клуб из Леверкузена обыграл на выезде римскую «Рому» со счетом 2:0. Ответный матч состоится в Германии 9 мая. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Финал турнира пройдет в ирландском Дублине.

Ранее игрок сборной России объяснил, почему не смог заиграть в европейском клубе.