Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Байер» повторил рекорд, который держится 59 лет

«Байер» повторил рекорд «Бенфики» по серии без поражений

close
100%
Thilo Schmuelgen/Reuters

Леверкузенский «Байер» не проиграл в 48-м матче подряд, обыграв «Айнтрахт» в Бундеслиге со счетом 5:1.

Леверкузенцы повторили рекордную серию лиссабонской «Бенфики», которая не проигрывала в 48 матчах подряд с 22 декабря 1963 по 7 февраля 1965.

«Байер» уже побил рекордную серию без поражений для топ-5 чемпионатов (46 матчей).

В этом сезоне «Байер» под руководством испанского тренера Хаби Алонсо впервые в своей истории стал чемпионом Германии, прервав 11-летнюю гегемонию мюнхенской «Баварии». Также команда из Леверкузена имеет шансы завоевать Кубок Германии: матч за титул против «Кайзерслаутерна» состоится 25 мая.

«Байер» продолжает бороться за победу в Лиге Европы. В последний раз клуб побеждал в еврокубках 36 лет назад, когда завоевал Кубок УЕФА в сезоне-1987/88. В первом матче 1/2 финала клуб из Леверкузена обыграл на выезде римскую «Рому» со счетом 2:0. Ответный матч состоится в Германии 9 мая. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени. Финал турнира пройдет в ирландском Дублине.

Ранее игрок сборной России объяснил, почему не смог заиграть в европейском клубе.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами