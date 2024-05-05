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Названы БАД, которые могут облегчить синдром раздраженного кишечника

Health: берберин и куркумин могут смягчить синдром раздраженного кишечника

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Shutterstock

Совместный прием добавок с берберином и куркумином может смягчить симптомы синдрома раздраженного кишечника (СРК). Об этом сообщает Health.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что люди с СРК, которые принимали добавки с берберином и куркумином, сообщили об уменьшении дискомфорта в животе, смягчении вздутия живота и диареи. В целом их симптомы смягчились на 50%. Они принимали добавки два раза в день в течение двух месяцев. 7% пациентов сообщили о побочных эффектах: тошноте, рвоте и боли в животе. Почти двум третям участников больше не требовалось принимать лекарства.

Берберин — это соединение, содержащееся в некоторых растениях, включая барбарис и коптис китайский. Куркумин – активное соединение специи куркумы.

Эксперты отметили, что нужны дополнительные исследования, которые могли бы доказать эффективность и безопасность добавок. В них необходимо включить группу плацебо, которая будет принимать препараты без активного ингредиента. Это позволит исключить эффект самовнушения, который может искажать результаты.

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