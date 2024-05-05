Пол Маккартни ответил на признание в любви спустя 60 лет

Сооснователь Beatles Пол Маккартни ответил фанатке на признание в любви спустя 60 лет. Музыкант обратился к ней в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Адриан из Бруклина, если ты это слышишь, Пол Маккартни из Ливерпуля тоже тебя любит», — написал он в своем посте.

К публикации Маккартни приложил кадры кинокомпании CBS, на которых было запечатлено эмоциональное признание девушки. Артист пригласил девушку посетить свою фотовыставку.

18 июня 2024 года исполнителю исполнится 82 года. Сейчас Маккартни уже 12 лет женат на 63-летней Нэнси Маккартни, с которой они перед браком были в отношениях еще четыре года.

Пол и Нэнси поженились в 2011 году после четырех лет романа. У обоих есть дети от предыдущих отношений — у Нэнси сын Арлен от бывшего мужа Брюса Блейкмена, у Пола — Стелла, Джеймс, Хезэр и Мэри, рожденные в браке с Линдой Маккартни, и дочь Беатрис, рожденная в браке с Хезэр Миллс.

Ранее сын Пола Маккартни Джеймс выпустил совместную песню с наследником Джона Леннона.