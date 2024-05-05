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Врач назвала простой способ улучшить здоровье мужчинам среднего возраста

Диетолог Дианова: мужчинам рекомендовано отказаться от красного мяса

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Мужчины среднего возраста могут улучшить здоровье, отказавшись хотя бы от одной порции красного мяса в пользу пищи растительного происхождения. Об этом 360.ru рассказала исполнительный директор Научно-исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.

В 2020 году в Стэнфорде провели восьминедельный эксперимент: одни его участники употребляли только обычное мясо, а другие заменили его на мясо растительного происхождения. У вторых естественным образом снизился вес, улучшился липидный профиль (содержание разных фракций жиров). Также анализ крови показал, что у них уменьшился риск тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, системного воспаления рака кишечника, заболевания почек и сахарного диабета.

Врач рекомендовала всем мужчинам среднего возраста заменить хотя бы одну порцию красного мяса в рационе на растительную пищу. Это позволило бы им значительно улучшить здоровье.

До этого диетолог рассказала, что полный отказ от насыщенных жиров полезен для здоровья. Их дневной лимит содержится в небольшом кусочке колбасы или сала.

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