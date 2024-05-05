Лавров не поверил заявлениям Швейцарии о желании видеть РФ на саммите по Украине

Швейцарские власти лгут о желании видеть РФ среди участников мирной конференции по Украине, уверен российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сделал соответствующее заявление в ходе интервью для боснийского телеканала «АТВ», полный текст которого опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«Когда наши швейцарские коллеги заявляют о желании позвать РФ на первую конференцию, то они говорят неправду», — сказал Лавров.

Он добавил, что российская сторона не намерена присоединяться к продвижению так называемой «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. В первую очередь речь идет об участии Москвы в мероприятиях, которые так или иначе нацелены на распространение украинского плана урегулирования.

В то же время министр обратил внимание, что РФ открыта к переговорам на основе текущих реалий. При этом, по мнению Лаврова, высказывания западных политиков о намерении в ходе конференции в Швейцарии выработать приемлемые для всех способы урегулирования конфликта не соответствуют действительности.

2 мая внешнеполитическое ведомство Швейцарии сообщило, что первый мирный саммит по Украине состоится с 15 по 16 июня 2024 года. Мероприятие пройдет в городе Бюргенштоке.

Ранее швейцарский политик назвал обманом готовящуюся конференцию по Украине.