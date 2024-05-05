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Избавиться от коронавируса может помочь препарат от диабета

MedicalXpress: препарат от диабета снизил вирусную нагрузку при COVID в 4 раза

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Метформин, лекарство от диабета 2-го типа, может уменьшить вирусную нагрузку при COVID-19. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученые из Университета Миннесоты сравнили вирусную нагрузку у пациентов с коронавирусом, которые принимали метформин, плацебо (таблетки без активного вещества) или ивермектин. Последний препарат применяют для лечения паразитов, а в период пандемии COVID-19 появились данные о его эффективности в борьбе с вирусом.

Новая работа показала, что вирусная нагрузка была почти в четыре раза ниже у пациентов, принимавших метформин, по сравнению с теми, кто принимал плацебо или ивермектин. До этого большая вирусная нагрузка была связана с более тяжелым течением коронавирусной инфекции. Метформин подействовал на привитых и невакцинированных пациентов, зараженных вариантами альфа, дельта или омикрон.

Результаты объясняют, почему метформин в предыдущем исследовании снизил вероятность госпитализаций или длительного течения вируса у зараженных COVID. Работа может стать переломным моментом, который убедит врачей назначать метформин для лечения COVID, отметили авторы.

Ранее ученые выяснили, что особый вид светотерапии меняет работу мозга и кишечных бактерий на молекулярном уровне.

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