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Лавров оценил возможность начала переговоров РФ, Украины и стран Запада

Лавров заявил, что РФ не с кем разговаривать в рамках переговоров по Украине

Никто из украинских и западных политиков не готов к серьезным переговорам с РФ по урегулированию конфликта. Об этом в ходе интервью для боснийского телеканала «АТВ» заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Таким образом глава внешнеполитического ведомства ответил на вопрос о возможности начала диалога между Москвой, Киевом и западными странами. По его словам, в настоящее время РФ «разговаривать не с кем».

«Я приводил примеры заявлений украинского, американского и европейского руководства, политического класса. Никто из них не готов к серьезному разговору», — отметил Лавров.

Он добавил, что готовящийся в Швейцарии мирный саммит по Украине является «пародией» на настоящие переговоры. Встречи в «копенгагенском формате», в свою очередь, представляют собой «абсолютно тупиковые» мероприятия.

В то же время глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на попытки коллективного Запада привлечь к участию в конференции в Швейцарии максимальное количество стран глобального Юга. При этом с этой целью США и их союзники нередко прибегают к шантажу и лжи, резюмировал Лавров.

2 мая министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что первый мирный саммит по Украине состоится в период с 15 по 16 июня. Мероприятие пройдет в городе Бюргенштоке.

Ранее в МИД РФ оценили мероприятия по продвижению «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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