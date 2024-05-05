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Ученые выяснили, что боль может быть заразной

Commun. psychol: боль самовнушения может передаваться от человека к человеку

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Shutterstock

Если перед фиктивной медицинской процедурой показать человеку, что она болезненна, у него может возникнуть реальный дискомфорт из-за самовнушения. Это показал эксперимент, результаты которого опубликованы в журнале Communications Psychology (Commun. psychol.).

Самовнушение при приеме неэффективных препаратов или прохождении процедур может привести к реальному улучшению состояния — это известно как эффект плацебо. Однако существует и обратное явление: эффект ноцебо. При этом человек может испытать ухудшение состояния из-за терапии. В новом исследовании этот эффект оценили количественно.

В новом эксперименте испытуемым сообщили, что им проведут процедуру, которая может усилить боль. «Терапия» прибором с нагревающейся пластиной, примыкающей к коже, была групповой: пока процедуру проводили одному участнику, другой наблюдал за ним. Ученые втайне от пациентов повысили температуру пластины, сделав процедуру болезненной для первого демонстратора.

Затем процедуру по очереди проводили другим участникам, каждый из которых сначала был наблюдателем, а затем демонстратором. Нагрев пластины усилили только для первого пациента. Однако о боли во время процедуры сообщили и те участники, у кого пластина не была горячей. Это означает, что боль передавалась по цепочке от первого демонстратора к последнему, хотя реально болезненную процедуру прошел только первый из них.

Результаты означают, что наблюдение за болью другого человека во время лечебной процедуры может привести к появлению дискомфорта у наблюдателя.

Ученые также зарегистрировали физиологический ответ демонстраторов и наблюдателей. Для этого они оценили активность потовых желез на кончиках их пальцев, а также напряжение лицевых мышц. Данные подтвердили, что участники чувствовали боль во время фиктивной процедуры. Кроме того, чем больше совпадали физиологические реакции участников, тем ближе были их самооценки боли.

«Это означает, что эффект ноцебо не только психологический, но также может вызвать реальные изменения в теле, которые влияют на ощущение боли», — отметили авторы.

Ученые добавили, что традиционно социальная групповая поддержка считается полезной при прохождении лечения. Однако новые данные могут означать, что на самом деле знакомство с чужим негативным опытом может ухудшить боль. Чтобы доказать это, нужны дополнительные исследования. Также важно уделить больше внимания изучения связи между ожиданиями перед болезненным лечением и реальными ощущениями.

Ранее ученые разработали ИИ, предсказывающий результаты лечения до его начала.

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