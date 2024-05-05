Лавров оценил слова главы МИД Британии о праве Украины наносить удары по РФ

Людям, подобным действующему министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону, неизвестно чувство раскаяния. Об этом во время интервью для боснийского телеканала «ATB» заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание зарубежного коллеги о том, что Украина якобы имеет право наносить удары по любым целям на российской территории. Речь идет об атаках с применением британского оружия.

«Кэмерон не раскаялся. Такие люди не раскаиваются, им это чувство неизвестно», — подчеркнул Лавров.

Он обратил внимание, что британский министр сделал соответствующее заявление в ходе беседы с журналистами агентства Reuters. При этом в какой-то момент этому СМИ пришлось отозвать соответствующую новость, чтобы пересмотреть определенные части текста. Но в результате на сайте агентства появился тот же самый текст, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Лаврова, Кэмерон подтвердил свою позицию по поводу применения британского оружия украинскими солдатами.

«Это англичане. Их репутация хорошо известна», — резюмировал он.

2 мая агентство Reuters опубликовало статью со словами министра иностранных дел Великобритании о праве Украины наносить удары по любым целям на территории РФ. Позже новость была удалена по причине «пересмотра определенных деталей». На следующий день на сайте агентства появилась доработанная статья, но заявление Кэмерона осталось нетронутым.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали слова Кэмерона об ударах по российской территории.