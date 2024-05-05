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В Запорожье произошли взрывы

«Страна.ua»: взрывы произошли в подконтрольном ВСУ Запорожье

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Shutterstock

Взрывы произошли в Запорожье. Об этом сообщает «Страна.ua».

Подробности не приводятся.

Также на данный момент нет информации от местной администрации о том, что происходит в городе.

По состоянию на 22:20 (мск) в контролируемых украинскими силами районах Запорожской области действует режим воздушной тревоги.

Днем 5 мая на территории украинского города Полтава была зафиксирована серия взрывов. Незадолго до этого во всей Полтавской области страны объявили ракетную опасность. Воздушные силы Украины заявили о движении скоростной цели в сторону Полтавы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове произошли взрывы.

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