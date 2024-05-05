Упражнения на выносливость меняют работу тысяч генов во всем организме

Ученые обнаружили ключевые молекулярные и генетические изменения в организме крыс, вызванные упражнениями на выносливость. Результаты, которые могут помочь в борьбе с хроническими заболеваниями, опубликованы в журнале Nature.

Регулярные физические упражнения снижают риск развития рака, неврологических и кардиометаболических заболеваний. Для изучения этих эффектов было проведено множество исследований, но большинство фокусировались на одной ткани или органе. В новом анализе ученые провели масштабное сравнение тканей малоподвижных и высокоактивных животных.

344 крысы в течение одной, двух, четырех или восьми недель тренировались на беговой дорожке в режиме повышения выносливости. Группой сравнения были малоподвижные крысы.

Тренировки увеличили аэробную выносливость на 16% и 18% у самок и самцов крыс соответственно за восемь недель. Доля жира в организме самцов снизилась на 5% без значительной потери мышечной массы. Процент жира у самок не изменился после восьми недель тренировок.

Ученые также проанализировали цельную кровь и плазму животных, а также 18 видов тканей. Суммарно было выполнено 9466 анализов и выявлены тысячи генов, активность которых поменялась после тренировок. Некоторые изменения были противоположными у самок и самцов.

Многие изменения имели отношение к здоровью человека, включая работу сердечно-сосудистой системы и регенерацию тканей. Полученные результаты улучшат понимание влияния тренировок на здоровье людей.

Ранее ученые выяснили, что особый вид светотерапии меняет работу мозга и кишечных бактерий на молекулярном уровне.