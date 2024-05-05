Костомаров: как прежде я кататься не могу

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал об ожиданиях от шоу Ильи Авербуха, в котором он исполнит песню «Город, которого нет», передает Sport24.

«Соскучился по выступлениям. Я сейчас делаю это гораздо реже. Это непросто для меня. Как прежде кататься не могу. Стараюсь набирать форму, чувствовать конек более уверенно. Я привык выходить на публику и чувствовать зрительскую энергетику», — сказал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

Своим примером фигурист вдохновил многих людей. После операций и протезирования он часто показывает свои тренировки в тренажерном зале и бассейне.

Ранее Костомаров рассказал, чего он сейчас хочет.