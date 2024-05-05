В Израиле проходят обыски в офисе Al Jazeera. Об этом сообщил министр связи Израиля Шломо Каръи в публикации в социальной сети X, передает ТАСС.

«Инспекторы министерства связи при поддержке израильской полиции в настоящий момент проводят рейды в офисах Al Jazeera в Иерусалиме и конфискуют оборудование канала», — говорится в посте.

До этого кабмин Израиля единогласно одобрил закрытие филиала катарского телеканала Al Jazeera в стране.

1 апреля 2024 года парламент Израиля утвердил закон, разрешающий закрывать в стране враждебные СМИ. За закон проголосовал 71 депутат, против высказались лишь 10 парламентариев.

Согласно формулировке закона, министр связи Израиля будет иметь право закрывать иностранные СМИ с конфискацией оборудования. Однако такое решение возможно только после того, как минобороны страны найдет «реальный ущерб безопасности государства» от действий журналистов.

Ранее МО Израиля предупредило, что операция в Рафахе скоро начнется, так как ХАМАС не идет на сделку.