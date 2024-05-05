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У россиянина развился редкий синдром Пурфюра ди Пти

В Первой Градской больнице помогли мужчине с вышедшим из орбиты глазом

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После операции по поводу травмы плеча у мужчины вышел из орбиты глаз. Об этом врачи рассказали в Telegram-канале Первой Градской больницы им. Пирогова.

Пациент попал в ГКБ №1 после операции на плече, которую ему провели в другой больнице. На следующее утро после вмешательства у пациента перестал видеть левый глаз. Посмотрев в зеркало, он обнаружил, что левый глаз с расширенным зрачком выпучился наружу. Врачи заподозрили инсульт, но обследование в ГКБ не выявило нарушения мозгового кровообращения.

После изучения медицинской литературы офтальмолог Наталья Александровна Бакунина выяснила, что у мужчины был синдром Пурфюра дю Пти. Он развился из-за раздражения симпатического шейного узла — нерва, отмечающего за работу мышцы глаза.

Мужчине провели новокаиновую блокаду раздраженного нерва, после чего зрение в пораженном глазу восстановилось.

Это состояние могло возникнуть как из-за операции, так и из-за травмы пациента, по поводу которой ее провели.

Ранее россиянке удалили двухлитровую кисту легкого, появившуюся из-за заражения червями-паразитами.

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