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Гришки больше нет: умер один из братьев Богдановых

На 73-м году жизни скончался один из двух знаменитых братьев Богдановых — Гришка. Об этом сообщает французское информагентство AFP со ссылкой на агента Богданова. Причины смерти пока неизвестны.

Братья Богдановы — французские братья-близнецы русского происхождения, телеведущие и популяризаторы науки. Известность они получили в 1970-е годы, когда вели различные научно-популярные передачи на французском телевидении о космологии и научной фантастике. Однако настоящую популярность братьям принес их облик, сильно изменившийся в результате неудачных пластических операций.

В 2016-м году в сети появилась шуточная конспирологическая теория о том, что они являются самой могущественной семьей в мире, контролируют государства и контактируют с инопланетянами. После этого братья Богдановы стали героями мемов. Один из самых популярных — The Phone Call That Saved Europe (Звонок, который спас Европу), где Игорь Богданов изображен с телефоном. Одним звонком он в различных ситуациях спасает мировую экономику или раздает приказы.

Гришка и Игорь Богдановы — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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