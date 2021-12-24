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Загитова восхищалась рекордом Валиевой: лучшие фото второго дня чемпионата России

На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге завершился второй день соревнований.

В короткой программе женщин лучшей стала Камила Валиева, которая исполнила тройной аксель и набрала 90,38 балла — выше собственного мирового рекорда. С прекрасным результатом ее поздравила Алина Загитова, которая смотрела прокат возле бортика, а потом брала у Валиевой интервью.

В танцах на льду были разыграны медали. Чемпионами России стали Александра Степанова и Иван Букин, а серебро сенсационно завоевала дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным. Теперь Дэвис практически гарантировала себе участие в Олимпийских играх. Бронза досталась Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину.

Мужчины также показали произвольную программу и определили победителей и призеров. Золото неожиданно завоевал юный Марк Кондратюк, серебро взял опытный Михаил Коляда, а бронзу — Андрей Мозалев.

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