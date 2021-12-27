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Туктамышева показала стриптиз, Трусова стала Чудо-женщиной: яркая точка чемпионата России

Чемпионат России по фигурному катанию завершился ярким гала-концертом, где фантазию спортсменов не сдерживали никакие правила: каждый выражался на льду, как хотел.

Александра Трусова превратилась в грозную Чудо-женщину, Елизавета Туктамышева разделась до нижнего белья в образе сексуальной стюардессы, Анна Щербакова изображала Жар-птицу, а Камила Валиева – загадочную инопланетянку из фильма «Аватар».

Оригинальностью отличились и пары: Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин развеселили публику в виде царской четы под песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь», Евгения Тарасова и Владимир Морозов растрогали номером о трагичной любви под знаменитую песню из «Титаника», а Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали драматичную постановку под блюз «Нева-нева-нева-неважно» — сделали реверанс Санкт-Петербургу, где проходил турнир.

Гвоздем программы стали прокаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Загитова зажгла под песню Манижи «Я», а Медведева предстала в образе яркой циркачки под композицию «Аллегрия» Цирка Дю Солей, а после проката в глазах фигуристки стояли слезы: столько эмоций вызвал у нее шквал аплодисментов.

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