27 декабря 2021, 08:55
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От Мягкова до Градского. Кого мы потеряли в 2021 году
В этом году не стало многих талантливых актеров, режиссеров, музыкантов, спортсменов. Ушедшие навсегда вписали свои имена в историю. Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, французский актер Жан-Поль Бельмондо, американские телеведущий Ларри Кинг и издатель Ларри Флинт, актеры Андрей Мягков и Виктор Евграфов, советский тяжелоатлет Юрий Власов, бывший декан журфака МГУ Ясен Засурский, композитор Александр Градский — «Газета.Ru» вспоминает отечественных и зарубежных знаменитостей, ушедших из жизни в 2021 году.
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Владимир Коренев (20 июня 1940 — 2 января 2021). Советский и российский актер театра и кино, педагог. Народный артист РФ. Исполнитель главной роли (Ихтиандр) в фильме «Человек-амфибия»
Барбара Шелли (13 февраля 1932 — 3 января 2021). Британская актриса, которая снялась более чем в ста фильмах и телесериалах. Российскому кинозрителю Барбара Шелли знакома по ролям в картинах «Доктор Кто», «Призрак кота», «Жители Ист-Энда», «Борджиа» и другим
Таня Робертс (15 октября 1955 — 4 января 2021). Американская актриса, секс-символ начала 1980-х годов. Международная известность к ней пришла с ролью «девушки Бонда» («Вид на убийство», (1985). Также она известна по телесериалу «Ангелы Чарли» и фильму «Шина - королева джунглей»
Андрей Трубников (8 февраля 1959 — 7 января 2021). Российский бизнесмен. Владелец компании «Первое решение». Основатель брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica
Мэрион Рэмси (10 мая 1947 — 7 января 2021). Американская актриса. Звезда популярной в 1980-х комедийной франшизы «Полицейская академия»
Борис Грачевский (18 марта 1949 — 14 января 2021). Советский и российский кинорежиссер и сценарист, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш»
Фил Спектор (26 декабря 1939 — 16 января 2021). Американский музыкальный продюсер, автор песен. Известен своим новаторским подходом к звукозаписи и музыкальному бизнесу. Считается одной из наиболее влиятельных фигур в истории поп-музыки
Натали Делон (1 августа 1941 — 21 января 2021). Французская актриса и режиссер. Вторая жена Алена Делона и его единственная официальная супруга, мать Энтони Делона
Ларри Кинг (19 ноября 1933 — 23 января 2021). Американский тележурналист, ведущий ток-шоу «Larry King Live»
Василий Лановой (16 января 1934 — 28 января 2021). Легендарный советский актер театра и кино, звезда фильмов «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры». Также известен как знаток поэзии и выдающийся чтец. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, кавалер ордена «3а заслуги перед Отечеством» III степени
Кристофер Пламмер (13 декабря 1929 — 5 февраля 2021). Канадский актер театра, кино и телевидения. Пламмер больше всего известен как исполнитель роли капитана фон Траппа в «Звуках музыки», также он снимался в фильмах «Игры разума», «Воображариум доктора Парнаса» и «Девушка с татуировкой дракона». Двукратный лауреат премий «Эмми» и «Тони», лауреат премии Гильдии киноактеров США, премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Независимый дух»
Чик Кориа (12 июня 1941 — 9 февраля 2021). Американский джазовый пианист и композитор. Один из самых востребованных джазовых музыкантов второй половины XX века, лауреат 25 премий «Грэмми» (1975—2020) и двух латиноамериканских «Грэмми»
Ларри Флинт (1 ноября 1942 — 10 февраля 2021). Американский издатель и глава фирмы Larry Flynt Publications
Юрий Власов (5 декабря 1935 — 13 февраля 2021). Советский тяжелоатлет, русский писатель, российский политический деятель. Заслуженный мастер спорта СССР. Выступал в тяжелом весе. Олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр
Андрей Мягков (8 июля 1938 — 18 февраля 2021). Советский и российский актер театра и кино, писатель в жанре детектива. Особенно известен по ролям в культовых фильмах «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Народный артист РСФСР (1986), лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979)
Кахи Кавсадзе (5 июня 1935 — 27 апреля 2021). Советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. Известность Кахи Давидовичу принесла роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни»
Екатерина Градова (6 октября 1946 — 22 февраля 2021). Советская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Известна по ролям в картинах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя»
Юрий Розанов (12 июня 1961 — 3 марта 2021). Российский спортивный телекомментатор, работавший преимущественно на трансляциях футбольных и хоккейных матчей
Патрик Дюпон (14 марта 1959 – 5 марта 2021). Французский танцовщик, киноактер и педагог, солист балета парижской Оперы в 1975—1988 годах, с 1980 года — «этуаль». Руководил Балетом Нанси в 1988—1990 годах и балетной труппой парижской Оперы в 1990—1997 годах. Ученик танцовщика Макса Боццони
Пол Риттер (20 декабря 1966 – 5 апреля 2021). Британский актер театра, кино и телевидения. Наибольшую известность ему принесла роль Элдреда Уорпла в шестой части саги о Гарри Поттере (2009). В 2019 году на телеканале HBO вышли два сериала с участием актера: «Чернобыль», в котором Риттер исполняет роль Анатолия Дятлова, и «Екатерина Великая», где ему досталась роль полководца Александра Суворова
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский (10 июня 1921 – 9 апреля 2021). Внук короля Греции Георга I из династии Глюксбургов, супруг королевы Великобритании Елизаветы II
Рудольф Фурманов (22 октября 1938 — 9 апреля 2021). Советский и российский театральный режиссер, актер, продюсер, литератор, антрепренер. Народный артист РФ. Основатель и художественный руководитель — директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Снялся в фильмах «Собака на сене», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», сериале «Бандитский Петербург»
DMX (18 декабря 1970 – 9 апреля 2021). Эрл Симмонс (псевдоним DMX) — американский рэпер и актер. Пять его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200, что является беспрецедентным феноменом
Леонид Борткевич (25 мая 1949 — 13 апреля 2021). Советский и белорусский эстрадный певец и музыкант. Руководитель и солист собственного ансамбля «Песняры». Заслуженный артист Белорусской ССР
Shock G (25 августа 1963 – 22 апреля 2021). Грегори Эдвард Джейкобс (Shock G) — американский рэпером, который был наиболее известен как ведущий вокалист хип-хоп группы Digital Underground
Альбер Эльбаз (12 июня 1961 – 24 апреля 2021). Израильский модельер. В 2001—2015 годах был креативным директором бренда Lanvin в Париже. В 2019 году он основал бренд AZ Factory
Владимир Качан (18 мая 1947 — 7 мая 2021). Советский и российский актер, музыкант, писатель. Народный артист РФ
Михаил Багдасаров (23 мая 1945 — 3 мая 2021). Советский, российский артист цирка — дрессировщик хищных животных, создатель многих цирковых программ, руководитель аттракционов «Давид Сасунский» и «Георгий Казначей», «Тигры-шоу», Заслуженный артист Армянской ССР, Народный артист России
Егор Лигачев (29 ноября 1920 — 7 мая 2021). Советский партийный и государственный, российский политический деятель. Секретарь ЦК КПСС в 1983—1990 годах и член Политбюро в 1985—1990 годах
Норман Ллойд (8 ноября 1914 — 11 мая 2021). Американский актер, продюсер и режиссер, карьера которого продолжалась 98 лет. Как актер Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телевизионных шоу. Ллойд стал известен после роли Фрая в фильме Альфреда Хичкока «Диверсант», который вышел на экраны в 1942 году. Однако наибольшую популярность актер получил после 60 лет, когда в 1980-е годы он сыграл роль врача в медицинской драме телеканала NBC «Сент-Элсвер»
Екатерина Вильмонт (24 апреля 1946 — 16 мая 2021). Российская писательница, переводчица, романистка, автор детских детективов
Татьяна Проценко (8 апреля 1968 — 19 мая 2021). Советская и российская актриса, известная по роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино»
Нина Шацкая (16 марта 1940 — 23 мая 2021). Советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка России. Прославилась благодаря роли в культовой постановке «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, а также сыграла в спектакле «А зори здесь тихие…». Кроме того, Шацкая известна своими ролями в лентах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и «Белый рояль
Джо Лара (2 октября 1962 — 29 мая 2021). Американский актер и музыкант, известный по роли Тарзана в американском телесериале «Тарзан: Героические приключения»
Виктор Балашов (24 декабря 1924 — 23 июня 2021). Советский и российский диктор Центрального телевидения и Всесоюзного радио, народный артист Российской Федерации. Участник Великой Отечественной войны
Георгий Мамиконов (25 марта 1945 — 28 июня 2021). Советский и российский певец. Основатель и руководитель шоу-группы «Доктор Ватсон». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Заслуженный артист Российской Федерации
Николай Сличенко (27 декабря 1934 — 2 июля 2021). Советский и российский актер, театральный режиссер, певец, педагог, общественный деятель, народный артист СССР. Художественный руководитель Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Спустя 2 месяца ушла из жизни его супруга актриса Тамилла Агамирова (21 мая 1928 — 1 сентября 2021). Она с 1952 года стала актрисой театра «Ромэн». Зрителю она стала известна после фильмов «Дон Кихот», где сыграла Альтисидору, «Ее большое сердце», «Настоящий друг», «Матео Фальконе», «Кубинская новелла»
Владимир Меньшов (17 сентября 1939 — 5 июля 2021). Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог. Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» режиссер был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера он начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах
Александр Стефанович (13 декабря 1944 — 13 июля 2021). Режиссер, актер и сценарист. Автор фильмов «Душа», «Начни сначала», «Диск», «Осенний блюз» и «Кураж». Был женат на певице Алле Пугачевой в 1977–1981 годах
Петр Мамонов (14 апреля 1951 — 15 июля 2021). Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям
Ясен Засурский (29 октября 1929 — 1 августа 2021). Советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года — президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации
Сабина Тозия (17 апреля 1946 – 10 августа 2021). Турецкая актриса, сыгравшая роль Афифе Хатун в сериале «Великолепный век»
Герд Мюллер (3 ноября 1945 — 15 августа 2021). Немецкий футболист, чемпион мира и Европы, трехкратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Играл на позиции нападающего за мюнхенскую «Баварию» и сборную ФРГ. Один из лучших бомбардиров в истории футбола
Чарли Уоттс (2 июня 1941 — 24 августа 2021). Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones
Жан-Поль Бельмондо (9 апреля 1933 – 6 сентября 2021). Французский актер театра и кино. Мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», вышедшем на экраны в 1960 году. Сыграл яркие роли в фильмах «Чочара», «Женщина есть женщина», «Стависки», «Профессионал», «Безумный Пьеро», «Обезьяна зимой», «Стукач», «Борсалино», «Сирена с «Миссисипи»
Евгений Зиничев (18 августа 1966 — 8 сентября 2021). Российский государственный и военный деятель. Глава МЧС РФ. Трагически погиб во время учений в Норильске
Александр Мельник (11 июня 1958 — 8 сентября 2021). Российский кинорежиссер и сценарист, член гильдии кинорежиссеров России. Мельник работал на полярной станции в море Лаптевых, участвовал в гидрологических экспедициях в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов. Он также снял фильмы «Новая Земля», «Территория», «Земля Леопарда, или Феномен Человека». Погиб вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым во время учений в Норильске
Виктор Евграфов (10 сентября 1948 — 20 октября 2021). Советский и российский актер театра и кино, каскадер, театральный педагог. Заслуженный артист России. Известен по роли профессора Мориарти в картине «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Татьяна Бестаева (13 июня 1937 — 23 октября 2021). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. С 1961 года — артистка Государственного академического театра имени Моссовета. Снималась в фильмах «Тени забытых предков» и «Следствие ведут ЗнаТоКи». Бестаева считалась одной из самых красивых актрис Советского Союза в 1960-е годы
Александр Рогожкин (3 октября 1949 — 23 октября 2021). Советский и российский кинорежиссер, сценарист, художник-декоратор, искусствовед, народный артист Российской Федерации (2004). Он снял фильм «Особенности национальной охоты» (1995). Работал и над фильмами «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период» в 1998 и 2000 годах. Обладатель множества премий и наград, среди которых — «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр»
Игорь Кириллов (14 сентября 1932 — 30 октября 2021). Легендарный советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио. Кириллов был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади в современной России, кроме того Кириллов был диктором на парадах в СССР с 1965 по 1980
Валентина Малявина (18 июня 1941 — 30 октября 2021). Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Артистка известна по ролям в фильмах «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Урок литературы», «Король-олень» и других. Кроме того, она являлась звездой Театра им. Вахтангова и «Ленкома»
Виктор Коклюшкин (27 ноября 1945 — 11 ноября 2021). Советский и российский писатель-сатирик, эстрадный драматург, сценарист, телеведущий, колумнист
Игорь Савочкин (14 мая 1963 — 17 ноября 2021). Российский актер театра и кино, телеведущий. Известен по ролям в таких фильмах, как «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием»
Мик Рок (21 ноября 1948 – 18 ноября 2021). Британский фотограф. Создал знаменитые портреты Дэвида Боуи, Лу Рида, Игги Попа, снимал Blondie, Sex Pistols, Motley Crue, R.E.M., Мадонну, Ленни Кравица и других. Для Майли Сайрус он создал обложку ее альбома 2020 года Plastic Hearts. Кроме того, Мик Рок снял клипы Дэвида Боуи Life on Mars, John, I'm Only Dancing, Jean Genie и Space Oddity.
Валерий Гаркалин (11 апреля 1954 — 20 ноября 2021). Советский и российский актер, театральный педагог, народный артист Российской Федерации (2008). Профессор РАТИ-ГИТИС (2002—2021). Наибольшую известность ему принесли роли в таких картинах, как «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Бедная Саша» и «Аленький цветочек». Гаркалин удостоен званий Заслуженного и Народного артиста России
Нина Русланова (5 декабря 1945 — 21 ноября 2021). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Известна своими ролями в таких фильмах, как «Афоня», «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень», «Зимняя вишня», «Хрусталев, машину!»
Александр Градский (3 ноября 1949 — 28 ноября 2021). Советский и российский певец, автор песен, поэт, композитор, художественный руководитель театра «Градский Холл», народный артист России. Один из основоположников русского рока. Широкую известность Градскому принесло исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. Несколько лет участвовал в качестве наставника в музыкальном шоу «Голос»
Вирджил Абло (30 сентября 1980 — 28 ноября 2021). Американский модельер и дизайнер одежды, занимавший должность художественного руководителя мужской одежды бренда Louis Vuitton с марта 2018 года
Владимир Наумов (6 декабря 1927 — 29 ноября 2021). Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер, педагог. Народный артист СССР. режиссер фильмов «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Тегеран-43». Его фильм «Бег» стал первой экранизацией книг Михаила Булгакова в России. С 1963 года Владимир Наумов был руководителем творческого объединения киностудии «Мосфильм». Был президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук. Больше 45 лет Владимир Наумов прожил с актрисой Наталией Белохвостиковой
Нина Ургант (4 сентября 1929 — 3 декабря 2021). Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снялась более чем в 50 картинах, самые известные из них — «Белорусский вокзал», «Осторожно, бабушка!», «Я родом из детства» и «Красавец мужчина». Нина Ургант приходится бабушкой российскому телеведущего Ивану Урганту и матерью актеру Андрею Урганту
Марк Рудинштейн (7 апреля 1946 — 5 декабря 2021). Советский и российский кинопродюсер, актер и кинокритик. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Создатель и продюсер кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатор кинопремии «Золотой овен»
Сергей Соловьев (25 августа 1944 — 13 декабря 2021). Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, педагог. Народный артист РФ (1993). Снял такие культовые фильмы как «Асса» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», а также «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи»
Терри Аттли (9 июня 1951 — 16 декабря 2021). Бас-гитарист и вокалист группы Smokie
Андрей Малюков (6 января 1948 — 19 декабря 2021). Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Народный артист РФ. Он режиссер таких фильмов и сериалов, как «Империя под ударом», «Мы из будущего», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Остаться в живых»
Владимир Татосов (10 мая 1926 — 24 декабря 2021). Советский и российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Наиболее известные роли исполнил в «Соломенной шляпке», «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Бандитском Петербурге», «Улицах разбитых фонарей»