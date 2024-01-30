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Психопат и вице-президент: лучшие роли Кристиана Бэйла

Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет

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Одному из самых мощных актеров Голливуда Кристиану Бэйлу 30 января исполнилось 50 лет. Любовь режиссеров и восхищение публики он завоевал благодаря своей способности перевоплощаться: Бэйл может резко похудеть или набрать мышечную массу, имитировать разные акценты и органично смотреться и в вестерне, и в фильме про супергероев, и в исторической драме.

Кристиан Бэйл родился в Уэльсе в семье цирковой артистки и предпринимателя, с двух лет вместе с родителями и старшими сестрами переезжал с места на место, пока семья не осела в английском графстве Дорсет. В детстве он занимался балетом, карьеру начал с роли в рекламе кондиционера Lenor, а актером стал, пойдя по стопам старшей сестры — она выступала в мюзиклах. Хотя у Кристиана Бэйла нет профессионального образования, он известен глубоким погружением в роль. Лучшие работы актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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