30 января 2024, 09:54
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Психопат и вице-президент: лучшие роли Кристиана Бэйла
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Кадр из фильма «Мио, мой Мио» (1987)
В 1988 году оценить талант 13-летнего Кристиана Бэйла смогли советские школьники. Тогда в стране вышла экранизация сказки Астрид Линдгрен с участием советских, британских и скандинавских актеров «Мио, мой Мио», в которой одну из главных ролей (мальчика Юм-Юма) сыграл английский школьник Кристиан Бэйл, отобранный режиссером Владимиром Грамматиковым.
Кадр из фильма «Империя солнца» (1987)
В том же году Бэйла пригласил на главную роль Стивен Спилберг: 13-летний подросток сыграл в военной драме мальчика Джейми, который до Второй мировой войны жил с родителями в Шанхае, но с началом японской оккупации оказался с ними разлучен. Мальчику придется бороться за выживание, он окажется в лагере для интернированных лиц, переживет предательство и смерть друга, — и за эту роль Бэйла наградят специально по этому случаю созданной премией «Лучший молодой актер» Национального совета кинокритиков США.
Кадр из фильма «Американский психопат» (2000)
Настоящим прорывом для Кристиана Бэйла стала роль в картине «Американский психопат», где он сыграл сошедшего с ума от тщеславия и зависти инвестиционного банкира по имени Патрик Бэйтман, превратившегося в маньяка-убийцу. Это был кровавый сатирический хоррор, принесший актеру признание критиков и публики. Только недавно выяснилось, что партнеры Бэйла по съемочной площадке были от него не в восторге: «Все другие актеры считали меня худшим актером из всех, кого они видели», — рассказывал Бэйл в одном из интервью.
Кадр из фильма «Машинист» (2003)
В триллере «Машинист» Бэйл тоже сыграл человека, постепенно теряющего рассудок. Его герой Тревор Резник, рабочий завода, мучается от бессонницы, по причине которой не спит уже целый год — в результате он отдаляется от коллег, страдает от одиночества и паранойи. Ради этой роли Бэйл сбросил вес с 78 кг до пугающих 49 кг. Это рекордное снижение веса, которого когда-либо добивались актеры ради образа.
Кадр из фильма «Престиж» (2006)
В этой картине у режиссера Кристофера Нолана Кристиан Бэйл снялся после успеха их первой совместной работы — «Бэтмэн: Начало». Здесь он сыграл иллюзиониста который пытается разгадать тайну мастерства своего соперника (его роль сыграл Хью Джекман), пока тот пытается сделать то же самое. Со временем соперничество перерастает в настоящую — и очень опасную — одержимость.
Кадр из фильма «Поезд на Юму» (2007)
В «Поезде на Юму » Кристиан Бэйл выступил в амплуа ковбоя — точнее разорившегося владельца ранчо, который, чтобы поправить дела, вызвался доставить на поезд опасного грабителя. Преступника сыграл Рассел Кроу: работа этого актерского дуэта была высоко оценена критиками, хотя кинонаград исполнителям главных ролей не принесла.
Кадр из фильма «Меня там нет» (2007)
Кристиан Бэйл снимался не только в голливудском, но и в независимом кино — например, в этой картине о шести персонажах, символизирующих шесть периодов жизни певца Боба Дилана. Вместе с Бэйлом музыканта сыграли Хит Леджер, Ричард Гир и даже Кейт Бланшетт (актрисе эта роль в 2008 принесла «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана).
Кадр из фильма «Джонни Д.» (2009)
Еще один выдающийся актерский дуэт Бэйла — на этот раз с Джонни Деппом. В фильме режиссера Майкла Манна, действие которого происходит во времена Великой депрессии в США, Депп играет грабителя банков Джона Диллинджера, а Бэйл — противостоящего ему агента ФБР Мелвина Первиса.
Кадр из фильма «Боец» (2010)
Главную роль в этой картине о двух братьях-боксерах сыграл Марк Уолберг, но Кристиану Бэйлу фильм принес его «Оскар» — за лучшую роль второго плана. Для роли подсевшего на наркотики бывшего боксера, который не слишком удачно тренирует своего брата, Бэйл вновь похудел — причем по собственному желанию, продюсеры картины этого от него не требовали. Чтобы сбросить вес, он питался лишь овощами и фруктами, что немало беспокоило Уолберга.
Кадр из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)
Если «Американский психопат» принес Бэйлу славу, то эта трилогия о Бэтмене, снятая Кристофером Ноланом, закрепила за ним статус звезды первой величины. Интересно, что Нолана и Бэйла поначалу критиковали за их слишком серьезный подход к образу Брюса Уэйна-Бэтмэна. «Когда я говорил, что мы делаем фильм про Бэтмэна, но серьезного, сотни людей смеялись надо мной и говорили: «Ничего не получится». Так что я рад быть частью трилогии, которая доказала, что они были неправы», — говорил Бэйл в 2022 году в интервью Washington Post.
Кадр из фильма «Афера по-американски» (2013)
В 2014 году за роль мошенника Ирвинга Розенфельда в этой картине Бэйл был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Сюжет черной комедии был основан на реальных событиях — он рассказывает историю оперативного эксперимента ФБР в конце 70-х, который привел к отставке нескольких высокопоставленных чиновников в США.
Кадр из фильма «Игра на понижение» (2015)
За работу в «Игре на понижение» Бэйл вновь мог получить «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но остался лишь номинантом. И это снова комедия, связанная с реальными событиями, на этот раз — с ипотечным кризисом в США 2008 года. Бэйл сыграл в фильме управляющего хедж-фонда Майкла Бьюри (это реально существующий человек), сумевшего за несколько лет до этого предугадать, что рынок ипотечных кредитов лопнет.
Кадр из фильма «Власть» (2018)
И вновь Бэйлу довелось сыграть реально существующего — и ныне живущего — героя. Он воплотил на экране образ бывшего вице-президента США Дика Чейни, причем воспроизвел его путь буквально со дна (когда будущий политик в 22-летнем возрасте был арестован за вождение в пьяном виде) до вершины власти, поста вице-президента при Джордже Буше-младшем. За эту роль Бэйл получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль». И хотя его номинировали и на «Оскар», награду Киноакадемии фильму принесли лучший грим и прически. И действительно, состарен Бэйл в картине до неузнаваемости.
Кадр из фильма «Ford против Ferrari» (2019)
В этой биографической спортивной драме Бэйл сыграл автогонщика и гоночного инженера Кена Майлза — личность, реально существовавшую и в своей области легендарную. Гениальный, но вспыльчивый, он соглашается привести к победе команду Ford, хотя в соперничестве с Ferrari на автогонках это практически невозможно. Играя британского спортсмена, англичанин Бэйл наконец смог позволить себе говорить в картине своим реальным голосом — хотя публика давно привыкла к его сильному американскому акценту практически во всех картинах.
Одному из самых мощных актеров Голливуда Кристиану Бэйлу 30 января исполнилось 50 лет. Любовь режиссеров и восхищение публики он завоевал благодаря своей способности перевоплощаться: Бэйл может резко похудеть или набрать мышечную массу, имитировать разные акценты и органично смотреться и в вестерне, и в фильме про супергероев, и в исторической драме.
Кристиан Бэйл родился в Уэльсе в семье цирковой артистки и предпринимателя, с двух лет вместе с родителями и старшими сестрами переезжал с места на место, пока семья не осела в английском графстве Дорсет. В детстве он занимался балетом, карьеру начал с роли в рекламе кондиционера Lenor, а актером стал, пойдя по стопам старшей сестры — она выступала в мюзиклах. Хотя у Кристиана Бэйла нет профессионального образования, он известен глубоким погружением в роль. Лучшие работы актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».