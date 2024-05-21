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Курьер мошенников, похитивший у пенсионеров более миллиона рублей, попался полиции

В Красноярске задержали ранее судимого курьера мошенников

В Красноярске полицейские поймали ранее судимого курьера мошенников, который обокрал пенсионеров более, чем на миллион рублей. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, красноярка 1929 года рождения обратилась в полицию после того, как мошенники обманули ее на 120 тысяч рублей по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Правоохранители начали расследование и вышли на курьера, который забрал средства у пожилой женщины.

Предполагаемого ранее судимого злоумышленника 1999 года рождения задержали. По версии следствия, криминальную подработку он нашел в одном из мессенджеров. Всего за всю карьеру в бизнесе аферистов молодой человек успел похитить у пенсионеров более 1,1 млн рублей — себе он оставлял 5% от сумм, которые ему передавали пожилые люди.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Его заключили под стражу.

Ранее российский подросток устроился на подработку к мошенникам и попался полиции.

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