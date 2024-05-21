Выгнать американцев, вернуть Кенигсберг: чего требуют рейхсбюргеры и чем они опасны для ФРГ Как дело о госперевороте «граждан Рейха» стало самым громким судом в современной Германии

Во Франкфурте начинается судебный процесс над рейхсбюргерами — заговорщиками, которых обвиняют в попытке госпереворота в ФРГ. Членами движения, отрицающего легитимность немецкого правительства, были офицеры бундесвера и аристократы. «Газета.Ru» разобралась, кто такие рейхсбюргеры, почему они не считают ФРГ суверенной державой и при чем тут железные дороги времен ГДР.

Заговор князя Русского

21 мая во Франкфурте-на-Майне начался судебный процесс над девятью заговорщиками из движения «рейхсбюргеров» — «граждан рейха», которые готовили госпереворот в ФРГ и в декабре 2022 года были разоблачены и задержаны.

Прокуратура ФРГ ранее также предъявила обвинения 27 подозреваемым в других судах: Штутгарта (там процесс начался в апреле) и Мюнхена (там будут судить «эзотерическую верхушку» заговора). Однако франкфуртский процесс касается в первую очередь политического руководства путча.

По мнению немецкой прессы, дело о заговоре рейхсбюргеров является самым громким судебным процессом в истории современной Германии.

Заговорщики планировали штурмом захватить бундестаг, арестовать депутатов и свергнуть канцлера Олафа Шольца и его кабинет. Прокуратура ФРГ считает, что целью заговора было восстановление Германского рейха образца 1871 года.

«Члены организации были осведомлены о том, что планируемый захват власти повлечет за собой убийство людей», — заявляла прокуратура ФРГ.

Обвинение утверждает, что у заговорщиков в распоряжении было €500 тыс. наличными и гигантский арсенал: 380 пистолетов, ружей и автоматов, 350 ножей и кинжалов, мечи, почти 500 единиц «другого оружия» и почти 150 тыс. боеприпасов.

В состав группы входили ветераны Командования сил спецназа KSK, отставные подполковник десанта бундесвера Рюдигер фон Пескаторе и оберст (соответствует званию полковника) Максимилиан Эдер, а также бывшая депутат от «Альтернативы для Германии» и адвокат Биргит Мальзак-Винкеман. По данным прокуратуры в новом правительстве рейха она должна была занять пост министра юстиции.

close 100% Один из участников движения «Рейхсбюргеров» Генрих XIII Принц Рейсс во время ареста, 2022 год Getty Image

Главой заговора прокуратура называет аристократа из Тюрингии, наследного князя Генриха Рейсса, частного финконсультанта. Рейсс часто утверждал, что нынешняя ФРГ не является суверенным государством и подконтрольна США и Британии. После переворота князь должен был стать регентом Генрихом XIII. Обсуждение планов заговора происходило в охотничьем домике князя в лесу.

Род Рейссов («Русский» в переводе) восходит к Генриху Русскому, женившемуся в XIV веке на внучке русского князя Даниила Галицкого. Князья Рейссы до 1918 года правили двумя небольшими княжествами в Тюрингии, на востоке Германии. К роду Рейсс относятся многие известные европейские аристократы – глава Тевтонского ордена Генрих фон Плауэн, британские королева Виктория и принц Альберт, король Бельгии Леопольд I. Глава дома Генрих XLV, любитель театра и нацист, был в 1945 году арестован НКВД и, по-видимому, убит в спецлагере Бухенвальд для интернированных.

close 100% Оружие, изъятое у членов движения «Рейхсбюргеров» в Вуппертале, Германия, 2017 год Getty Image

Впрочем, как сообщал журнал Spiegel, действующий глава дома Рейсс-Грецц Генрих XIV заявил, что Генрих XIII ушел из семьи около 15 лет назад и не поддерживал связь с родственниками — и сам древний род «не имеет никакого отношения к политическим заявлениям» лидера заговорщиков.

Рейх погибает, но не сдается

Движение «граждан рейха» в современной ФРГ разнородно, состоит из различных организаций и течений и насчитывает порядка 20 тыс. сторонников. Из них около 1 тыс. человек спецслужба BfV (Федеральное ведомство по защите конституции) считает ультраправыми экстремистами.

«Неискушенное мировоззрение… сформированное теориями заговора, неприятием государства и включающее антисемитские, расистские, а также исторически и территориально ревизионистские взгляды… Их отрицание легитимности и суверенитета Федеративной Республики Германия, а также фундаментальное неприятие ее правового порядка и ее представителей приводят к враждебной позиции, которая может проявиться в самых жестоких актах насилия», — утверждает федеральное ведомство по охране конституции Германии (BfV).

Идеология рейхсбюргерства возникла в годы Холодной войны, когда Германия была разделена на ФРГ и ГДР по итогам победы союзников над Третьим рейхом. В 1965 году в Западном Берлине будущий «рейхсканцлер германского рейха» Вольфганг Герхард Гюнтер Эбель устроился на работу станционным диспетчером. Каждый рабочий день он следил за поездами, проходившими мимо его станции Берлин-Халензее в западной части города.

Эбель, будучи гражданином ФРГ, работал на предприятие Deutsche Reichsbahn — восточногерманские железные дороги, которые сохранили свое название «рейхсбан» еще с 1937 года.

Слово «рейх» в названии своего работодателя очень волновало Эбеля и скрашивало ему рутину монотонных рабочих дней. Рейхом немецкое государство называлось до оккупации союзниками в 1945 году. В Западной Германии — современной ФРГ, официально учрежденной в 1949 году, корень «рейхс-» был заменен на «бундес-» — «объединенный».

close 100% Знак, предупреждающий путешественников, что они покидают Западный Берлин, 1978 год AP

Например, парламент — рейхстаг — стал бундестагом, а армия вместо рейхсвера и вермахта стала называться бундесвером. «Рейх» же ассоциировался в основном с нацистской или кайзеровской Германией, и Веймарская республика (немецкое государство после Первой Мировой войны) также называлась «рейхом».

В социалистической Восточной Германии, созданной в советской зоне оккупации, были свои государственные органы с новыми названиями. Однако железнодорожное управление Deutsches Reichsbahn (DR) («Железные дороги рейха») сохраняло свое имя, присвоенное еще при Гитлере. Причиной тому был раздел Берлина между Западом и Востоком.

Почему в Западном Берлине работала железная дорога ГДР Deutsches Reichsbahn (DR) была восточным предприятием, которое работало как в ГДР, так и в ФРГ — в пределах Берлина. Фактически DR были небольшим символическим анклавом Востока в западной части города — у железных дорог была даже своя полиция, которая подчинялась МВД ГДР.



Переименование DR не состоялось до конца «холодной войны», поскольку ФРГ отказалась бы признавать легитимность восточногерманской железной дороги. Но из-за особенностей основных законов ГДР и ФРГ (каждое из них претендовало на статус объединяющей всю Германию силы), признавать что-либо с приставкой «бундес» для Востока означало бы в некотором смысле символическую капитуляцию.



В то же время, власти Западного Берлина отказались бы признавать легитимность железной дороги под контролем ГДР под новым «социалистическим» названием. Однако необходимость обеспечивать транспортом разделенный на две части Берлин принуждала стороны сохранять «рейхснейтралитет».

Диспетчер Вольфганг Эбель работал на DR до 1980 года, когда после забастовки сотрудников он был уволен и пошел в суд — взыскивать с бывшего работодателя компенсацию. В связи с этими тяжбами, а также из-за слова «рейх» к 1985 году Эбель убеждается — де-юре Германский Рейх как государство продолжает существовать. Якобы после поражения немецкой армии в 1945 году государство — рейх — сохранилось.

Эбель основал Комиссарское правительство Рейха — первую рейхсбюргерскую организацию. По его мнению, он становился рейхсканцлером, полномочия которого обеспечиваются Верховным командованием союзников — поскольку рейх был оккупирован, но официально не упразднен.

«Рейхсканцлер» стал призывать восстановить Германию в границах 1937 года (до аншлюса Австрии) и торговать «документами рейха» — якобы заменяющими обычные немецкие документы бумагами и паспортами. Он также утверждал, что ФРГ на самом деле представляет собой ширму для управления оккупированной Германией — «ООО ФРГ» (BRD GmbH), а не является суверенным государством. Контролируют же «обрезанную» ФРГ на самом деле США, которые управляются «тайным жидомасонским правительством».

Суд признал Эбеля психически ненормальным, однако деятельность его «правительства» фактически запрещена не была. Первый рейхсбюргер умер после инсульта в 2014 году. Однако многие немцы поддержали его идеи — особенно на Востоке, после коллапса ГДР.

Как рейхсбюргеры ведут борьбу с ФРГ

Движение рейхсбюргеров не монолитно — еще в 2016 году журналисты насчитывали не менее семи вариантов «германского рейха». В их числе — Княжество Германия, Второй рейх, Вольное государство Пруссия и восстановление Веймарской республики (или даже Третьего Рейха в довоенном виде). Рейхсбюргеры чают возвращения Кенигсберга, Силезии, Эльзаса и Лотарингии. Их объединяет непризнание современной власти Германии и любовь к конспирологии.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Все чаще полиция разных федеральных земель ФРГ сообщает о преступлениях, в которых оказываются замешаны рейхсбюргеры. Один из них с ножом атаковал судебного пристава, пришедшего отключать свет за неуплату. Другой стрелял в полицию, пришедшую выселять его из дома. Лишь за пару лет, с 2015 по 2017 год, рейхсбюргеры, по данным силовиков, совершили более 10 тыс. преступлений.

close 100% Один из участников движения «Рейхсбюргеров», который обвиняется в отказе сдать оружие и терроризме во время суда, 2023 год Getty Image

Но, как сообщает на своем сайте BfV, правыми экстремистами является лишь «небольшой процент» рейхсбюргеров.

«Есть опасения, что они могут нарушить закон. <...> именно антигосударственные аргументы и конспирология вкупе с антисемитизмом очень хорошо заметны среди правых радикалов», — говорится в публикации.

В основном активисты ведут борьбу с ФРГ в судах или эксплуатируют бюрократическую систему государства. Кроме того, известны случаи запугивания и давления на госслужащих. В 2018 году власти признали движение потенциально угрожающим конституции.

close 100% Участники движения «Рейхсбюргеров» во время митинга в Магдебурге, 2023 год Getty Image

Движения, похожие на рейхсбюргеров, существуют также в США и России. Их истоки лежат в традициях сопротивления государству. Американские «суверенные граждане», «конституционные шерифы» и «ополченцы» — десятки, если не сотни тысяч человек — представляют также разрозненную, в основном праворадикальную и вооруженную «тусовку» противников федерального правительства. Они также опираются в своих теориях на найденные противоречия в документах и законодательстве, исходя из различных теорий заговора. Но при этом «суверены» опираются на американские традиции противостояния федералов и местных.

В современной РФ известно о сотнях сторонниках движения «граждан СССР» (организация запрещена в России). Считая, что Советский Союз не был должным образом упразднен, «граждане» отказываются признавать легитимность властей современной России, утверждают о несуверенном характере РФ или указывают на «криптоколониальность» элит. Кроме того, все перечисленные группы нередко выпускают собственные «советские документы» и «паспорта СССР».