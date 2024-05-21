«Сотворил чудо»: Куклачев рассказал о спасшем ему жизнь хирурге

Дрессировщик Юрий Куклачев в разговоре с kp.ru рассказал о непростой операции на сердце, которую ему провел молодой хирург.

«Сердце было непригодно для жизни. Меня привезли в больницу в критическом состоянии, пришлось три раза сердце запускать. Спас молоденький мальчик — хирург. Фамилию я не знаю, а зовут его Роман. Всего 32 года. Он уникальный специалист», — вспомнил Куклачев.

По его словам, другие более опытные врачи позже удивлялись, как Роману удалось провести такую сложную операцию. Сейчас Куклачев находится в санатории, где поправляет свое здоровье.

12 апреля, празднуя свой 75-летний юбилей на сцене концертом «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», Куклачев почувствовал недомогание. Куклачева госпитализировали с выступления и прооперировали — он перенес обширный инфаркт. Позднее дрессировщик рассказал о том, что во время операции у него произошла остановка сердца. 14 мая артиста выписали из больницы.

В тот же день Куклачев записал видео и рассказал, что уже поправился, сейчас находится в санатории в Подмосковье и чувствует себя хорошо. Он поблагодарил поклонников за поддержку и пригласил зрителей на свое шоу.

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