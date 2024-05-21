Председатель правительства Чечни сложил полномочия

Председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Он является человеком слова и дела и готов поручиться за него без малейшей доли сомнения. Я уверен, что на новом месте он проявит все свои лучшие качества и продемонстрирует высокий профессионализм», — написал Кадыров.

Отмечается, что обязанности председателя правительства Чечни будет исполнять Иса Тумхаджиев.

До этого Магомед Даудов объявил, что он досрочно сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. По его словам, он принял такое решение после совещания с Рамзаном Кадыровым. По мнению ряда журналистов и политологов, Даудов является вторым человеком в Чечне по влиятельности и входит в близкое окружение Кадырова. В феврале ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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