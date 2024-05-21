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Пьяные сельчане пытали соседа утюгом ради царского золотого червонца

В Белоруссии пьяные сельчане пытали соседа утюгом ради золотого червонца

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Золотой монетный дом

В Белоруссии двое сельчан пытали соседа утюгом ради найденного в лесу царского золотого червонца. Об этом со ссылкой на УСК по Минской области сообщает «Sputnik Беларусь».

По информации издания, инцидент произошел 15 мая в населенном пункте Брусы. По версии следствия, двое мужчин были в гостях у знакомого, где вместе употребляли алкогольные напитки. В ходе застолья они вспомнили, что товарищ недавно нашел в лесу две золотые десятирублевые монеты 1899 года.

На момент встречи собутыльников у мужчины осталась одна монета. Гости решили забрать ее себе. Знакомые избили хозяина жилища, а затем стали прикладывать к его животу, груди и лицу утюг, добиваясь выдачи червонца. Однако тот так и не рассказал им, где его прячет.

По данным Следственного комитета, спустя несколько дней односельчане вызвали мужчине скорую помощь, увидев его ожоги, передает издание. Пострадавший рассказал о произошедшем врачам, а те сообщили об инциденте правоохранителям.

Сотрудники милиции задержали злоумышленников, их заключили под стражу. Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее двое россиян похитили мужчину и пытали его молотком в подвале.

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