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Россиянин бросил в подъезде двухлетнего ребенка и отказался его забирать

В Уфе мужчина оставил двухлетнюю девочку в подъезде и ушел

В Уфе на 20-м этаже жилого дома обнаружили двухлетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал «Честно говоря | Новости Уфы и Башкирии».

Инцидент произошел в ЖК «Биосфера». По данным источника, отец оставил ребенка в коляске в коридоре, где она гуляла больше двух часов. Ее обнаружила одна из жительниц и отправилась с ребенком к консьержу.

«Жильцы дома покормили девочку, начали искать родителей и выяснять обстоятельства, вызвали спасателей. По словам местных, ребенка никто не искал», – сообщается в публикации.

Известно, что связаться с отцом удалось, но он заявил, что у него нет детей. Позже местные жители снова ему позвонили, и родитель сообщил, что вскоре придет за дочерью, но этого не произошло.

Выяснилось, что ребенок живет в семье, где мать злоупотребляет алкоголем. В момент произошедшего она не находилась дома.

Ребенка забрали бабушка и дедушка. Как сообщает Telegram-канал Mash Batash, в отношении матери составили административный протокол за несоблюдение родительских обязанностей.

Ранее в Москве женщина бросила двухмесячного ребенка на входе в супермаркет.

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