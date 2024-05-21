«Поражения полезны для будущих побед»: поддаваться ли детям в играх

Проигрыш ребенка может обернуться штормом эмоций. Иногда родителям проще поддаться, но такая схема несет определенные риски. Во-первых, рано или поздно ребенок начнет играть со сверстниками, и поддаваться ему никто не будет. Во-вторых, если ребенок «раскусит» взрослых, то радости от фальшивой победы не будет, и игра перестанет быть интересной. Психологи говорят, что зрелость личности определяется уровнем фрустрации, которую человек может вынести. Значит ли это, что никогда нельзя не поддаваться ребенку и всегда играть на пределе сил? Анна Соколова, руководитель методического отдела онлайн-школы Synergy Kids, рассказала «Газете.Ru» о сбалансированном подходе с учетом возраста ребенка и уровня его развития.

Выбирайте подходящие игры

Играть с трехлетним малышом в «Монополию» по всем правилам не лучшая идея, а вот собирать из кубиков самую высокую башню будет интересно и по силам.

Согласно теории развивающего обучения, у ребенка есть:

зона актуального развития — это те навыки, которыми он уже овладел,

2. зона ближайшего развития — навыки, которыми ребенок может овладеть с помощью взрослого или сам (но это сложнее).

Если игра лежит в зоне актуального развития ребенка, то играть можно по правилам, честно, не поддаваясь. Пятилетний ребенок может прекрасно играть в прятки в отличие от двухлетки, который прячется за короткой шторой. А в ту же «Монополию» на равных можно играть с детьми семи-восьми лет.

Если игра лежит в зоне ближайшего развития, то вам приходится подсказывать ходы и напоминать правила.

close 100% Анна Соколова, руководитель методического отдела онлайн-школы Synergy Kids Личный архив

Дайте фору

Чем младше ребенок, тем меньше игр, в которых он может на равных выступать с родителями, поэтому обсуждать игровое преимущество младшего нормально. Даже спортсмены соревнуются в разных весовых категориях.

Обговорите заранее, что у ребенка есть привилегии в игре не из жалости, а наоборот, чтобы уравнять силы, и четко обозначьте условия. Например, при игре в шахматы взрослый может обходиться без ладьи, а у ребенка есть шанс «переходить» два раза за игру.

Разделите чувства от поражения

Игра несложная, фору дали, а ребенку не везет и он проигрывает? Помогите пережить поражение, переживания нельзя обесценивать. Избегайте фраз вроде: «Это всего лишь конкурс, в следующий раз победишь!» Наоборот, дайте понять, что прекрасно понимаете его чувства, ведь такое случалось и с вами. Но жизнь продолжается, и впереди еще много шансов победить.

Сложно поверить, но поражения полезны для будущих побед.

Они учат преодолевать трудности, ставить новые цели и идти к ним, а еще тренируют самообладание и стрессоустойчивость. Взрослые знают, насколько это важные навыки.

Покажите пример

Дети склонны копировать поведение взрослых. Если в семье принято бурно переживать проигрыш любимой спортивной команды, ломая предметы и используя нецензурную брань, то не ожидайте, что ребенок с достоинством молча примет свое поражение.

Если взрослые винят в своих неудачах правительство, работодателя, коммунальные службы и ретроградный Меркурий, то и ребенок будет уверен, что он проиграл, потому что остальные играли нечестно.

Покажите, как можно вести себя и при проигрыше, и при выигрыше. Важно и в минуты триумфа уметь находить ободряющее слова поддержки для проигравшей стороны.

Сам процесс игры должен приносить удовольствие всем участникам. Важно, чтобы фокусировка на проигрыше или выигрыше не перекрыли эмоции от качественно проведенного совместного времени. Как это сделать?

Поддавайтесь через раз

Если очень хочется, то можно! Пойдите навстречу и детям, и себе: поддайтесь. Но не каждый раз. Попробуйте уступать таким образом, чтобы ребенок, участвующий в игре, вкладывал максимум своих усилий для победы, делая игру интересной для всех участников.

Позвольте развиваться ребенку ситуативно, скачкообразно. Если он начинает придумывать свои правила или мухлевать, чтобы выиграть, то, может быть, сейчас для этого самое время? Мозг маленького человека работает на повышенных оборотах, когда включается фантазия для придумывания обходных путей. Это тоже важная часть нестандартного мышления.

Когда поддаваться нельзя?

Когда это не игра, а соревновательные традиции. Например, сын с папой бегают наперегонки в папин день рождения, и папа не поддается. День, когда сын перегонит отца, будет знаковым для них обоих. Здесь поддавки неуместны.

Опыт проигрывания и выигрывания, навык следования правилам, соревновательный процесс — это все дает игра. Детям важно получать разнообразный опыт, включая победы, поражения и ничьи. А взрослым — давать волю естественному развитию и иногда поддаваться.