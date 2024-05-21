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Названа дата визита главы МАГАТЭ в Калининград

Постпред Москвы в Вене Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси посетит Калининград 28 мая

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Anna Voitenko/Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит город Калининград. Об этом сообщил постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

По словам дипломата, визит запланирован на 28 мая. В рамках поездки руководитель МАГАТЭ и члены его команды проведут встречу с российской межведомственной делегацией.

«Консультации целиком будут посвящены ситуации на Запорожской АЭС (атомной электростанции — «Газета.Ru»)», — уточнил Ульянов.

Он добавил, что в настоящее время стороны обсуждают организационные и содержательные аспекты предстоящих переговоров.

21 мая Гросси заявил, что его подчиненные ежедневно следят за развитием событий в районе АЭС в Запорожской области. Представители МАГАТЭ работают на станции с 1 сентября 2022 года, их направили сюда после первого визита главы агентства на объект.

До этого Гросси назвал текущую ситуацию на Запорожской АЭС крайне тревожной и хрупкой. Он пояснил, что станция продолжает подвергаться атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом в какой-то момент под угрозой оказывался даже один из ее реакторов.

Ранее в МАГАТЭ назвали условие для раскрытия информации о виновниках обстрелов ЗАЭС.

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