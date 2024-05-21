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Пожилая россиянка выпала из автобуса на проезжую часть и оказалась в больнице

В Барнауле пенсионерка выпала из автобуса

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Жительница Барнаула попала в больницу после того, как выпала из транспорта. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Инцидент произошел на улице Антона Петрова. По предварительной информации, 70-летняя пассажирка выпала из автобуса №53 и оказалась на проезжей части. О деталях произошедшего не сообщается.

Медики оказали пенсионерке всю необходимую помощь в стационаре. О характере травм информация отсутствует.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Мероприятия коснутся не только деятельности перевозчика. Специалисты также проверят, соблюдали ли органы местного самоуправления правила содержания дорог.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору дать оценку соблюдению органами местного самоуправления требований законодательства», – поделились в ведомстве.

До этого в Петербурге ребенок выпал из автобуса. После инцидента он обратился в медпункт с болью в нижней части спины. Выяснилось, что у мальчика перелом крестца.

Ранее в Якутске пассажир автобуса выпал из окна на повороте.

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