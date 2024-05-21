«Приговор равнозначен смертному»: 77-летнего ученого Маслова осудили за госизмену 77-летнего ученого Маслова приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Суд в Петербурге приговорил 77-летнего ученого Маслова к 14 годам колонии по делу о госизмене. По версии ФСБ, десять лет назад он передал разведке Германии данные о закрытых научных разработках. Его задержали в 2022 году. Сам мужчина вину не признает. Защита считает приговор «равнозначным смертному»: по словам адвокатов, в заключении у ученого обострились проблемы со здоровьем, а в начале года он перенес сердечный приступ.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил 77-летнего ученого Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Его признали виновным в госизмене, сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Кроме того, ученого на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне. Сам Маслов во время оглашения приговора лишь молча кивал.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга также сообщили, что дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

Адвокат Маслова Ольга Динзе сообщила журналистам, что намерена оспорить приговор.

«Сторона защиты, конечно же, будет обжаловать приговор, поскольку мы считаем его незаконным», — заявила Динзе (цитата по ТАСС).

По ее словам, сам Маслов вину не признает.

«Анатолий Александрович держится, он не намерен сдаваться и намерен дальше обжаловать приговор как в апелляционном, кассационном, так и, возможно, в надзорном порядке», — сообщила адвокат.

В разговоре с «Коммерсантом» Динзе отметила патриотизм своего подзащитного.

«У Анатолия Александровича было очень много предложений от западных университетов, в том числе от университетов США — очень известных в мире, так сказать, топовых вузов. Но Анатолий Александрович всегда отвечал отказом на все предложения. Ему было интересно работать в здесь, он очень любит Россию. Он трудился на благо отечественной науки и имеет множество очень высоких наград», — сказала Динзе.

Гособвинение просило для Маслова 17 лет колонии строгого режима, а также штраф в 500 тыс. рублей.

Проблемы со здоровьем

«Коммерсантъ» ранее писал, что защита Маслова считает длительный срок «равнозначным смертному приговору». Еще до ареста физик испытывал проблемы со здоровьем, после ареста они обострились. В начале 2024 года, находясь в СИЗО №3 Санкт-Петербурга, ученый перенес сердечный приступ, однако не был госпитализирован. Кроме того, по словам адвокатов, в заключении Маслов не получает необходимый объем медицинской помощи, предписанный врачам.

«Мы передаем ему лекарства, однако, согласно заключению специалиста, ему необходимо наблюдение у кардиолога и других специалистов, ему требуется обследование сердечно-сосудистой системы и высокотехнологическая медицинская помощь», — рассказал «Ъ» еще один адвокат Маслова Дмитрий Динзе.

В свою очередь Ольга Динзе подчеркнула, что передать в СИЗО дорогие препараты от заболеваний, которыми страдает ученый, не позволяют тюремные медики.

Дело Маслова

Доктор физико-математических наук, профессор Новосибирского государственного технического университета, главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов был задержан в июне 2022 года. Сначала его поместили в столичное СИЗО «Лефортово», а затем конвоировали в Санкт-Петербург для рассмотрения дела.

Маслов — специалист в области динамики вязкого газа, его основным направлением научной деятельности была аэрогазодинамика.

По версии ФСБ, в 2014 году Маслов передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках в области физики и химии плазмы — речь идет о научных трудах в области углеводородного топлива для летательных аппаратов.

По данным «Ъ», Маслов стал фигурантом уголовного дела после того, как показания против него дал бывший руководитель ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» 76-летний Александр Куранов. Он также был обвинен в госизмене, полностью признал вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому Александр Куранов 18 апреля получил срок «ниже низшего предела» — семь лет строгого режима.

Маслов и Куранов — не единственные российские ученые, обвиненные в государственной измене. Ранее вопросы у правоохранительных органов возникли и к директору новосибирского Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку. Его задержали в августе 2022 года. А в мае 2023 года фигурантом уголовного дела о госизмене стал основатель лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» Валерий Звегинцев.