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Султан Омана собирается приехать в Россию

Матвиенко рассказала, что султан Омана обещал воспользоваться приглашением в РФ

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Andrew Caballero-Reynolds/AP

Султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид обещал воспользоваться приглашением посетить Россию. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«У его величества султана Омана, господина Хайсам Аль Саида имеется приглашение президента РФ посетить Россию, которым, как я знаю, он обещал воспользоваться. Передайте, пожалуйста, его величеству, что его будут очень рады видеть в России», — заявила Матвиенко на встрече с главой Государственного совета Султаната Оман, шейхом Абдельмаликом бен Абдаллой бен Али аль-Халили.

Глава Совета Федерации напомнила, что именно Хайсам Аль Саид стоял у истоков российско-оманского сотрудничества, подписав в 1985 году соглашение об установлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Оманом.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин по телефону переговорил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и обсудил с ним свой предстоящий визит в республику.

Ранее политолог заявил, что Россия и Китай в равной степени зависят друг от друга.

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