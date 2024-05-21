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Томич оборудовал в квартире наркоплантацию и попался полиции

В Томске накрыли наркоплантацию, оборудованную мужчиной в собственной квартире

В Томске полицейские накрыли наркоплантацию, которую 38-летний местный житель оборудовал в собственной квартире. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, полицейские получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к культивированию и продаже наркотиков.

Оперативники при поддержке СОБР задержали подозреваемого — при личном досмотре у него обнаружили сверток с растительным веществом, а в жилище россиянина нашли 22 горшка с прорастающей коноплей. Кроме того, в квартире находилось вентиляционное, световое и гидрооборудование, а также более 17 емкостей с пахнущим марихуаной веществом внутри.

Изъятые у мужчины вещества изъяли для проведения экспертизы. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее екатеринбургские таможенники поймали авиапассажира с наркотиками и партией кроссовок.

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