Курс евро опустился к майским минимумам

На торгах Московской биржи курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, достигнув отметки 97,91 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар подешевел до 90,07 рубля, а курс юаня снизился до 12,40 рубля.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина сегодня рубль совершил очередной импульс роста на фоне приближения пика налоговых платежей экспортеров 28 мая. Эффект от налогового периода частично нивелируется сокращением экспорта России под давлением санкций.

«Постепенно динамика экспорта из-за санкций и геополитики будет уменьшать поступление иностранной валюты в страну», — отметил эксперт.

До этого стало известно, что под действием антироссийских санкций большая часть танкеров, ранее перевозивших российскую нефть в обход эмбарго, простаивают из-за того, что страны опасаются попадания под вторичные санкции США и ЕС.

Ранее были названы основные факторы поддержки рубля.