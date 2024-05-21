Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курс евро опустился к майским минимумам

Курс евро рухнул ниже 98 рублей впервые с 8 мая

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

На торгах Московской биржи курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 8 мая, достигнув отметки 97,91 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар подешевел до 90,07 рубля, а курс юаня снизился до 12,40 рубля.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина сегодня рубль совершил очередной импульс роста на фоне приближения пика налоговых платежей экспортеров 28 мая. Эффект от налогового периода частично нивелируется сокращением экспорта России под давлением санкций.

«Постепенно динамика экспорта из-за санкций и геополитики будет уменьшать поступление иностранной валюты в страну», — отметил эксперт.

До этого стало известно, что под действием антироссийских санкций большая часть танкеров, ранее перевозивших российскую нефть в обход эмбарго, простаивают из-за того, что страны опасаются попадания под вторичные санкции США и ЕС.

Ранее были названы основные факторы поддержки рубля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами