Любовь Полищук скончалась во сне 28 ноября 2006 года, на 58-м году жизни

«Не ломалась до конца». Как онкобольная Любовь Полищук снималась в «Моей прекрасной няне» Актриса Любовь Полищук родилась 75 лет назад

Народная артистка России Любовь Полищук родилась 21 мая 1949 года. Она прославилась благодаря эпизоду в фильме Марка Захарова «12 стульев», на съемках которого повредила спину. Позднее актриса упала на репетиции спектакля и попала в серьезное ДТП, после чего у нее диагностировали рак позвоночника. «Газета.Ru» рассказывает, как стойко Полищук прожила свои последние месяцы: заглушая боль лекарствами, снималась в «Моей прекрасной няне», собирала гостей и говорила матери, что она «в порядке».

Проблемы со спиной

Актриса Любовь Полищук долгие годы страдала от болей в спине. Она признавалась, что проблемы начались с инцидента на съемках в экранизации романа «12 стульев» Марка Захарова.

«Началось все с того, что, когда Андрей Миронов бросил меня на пол, который оказался бетонным, — я потеряла сознание. Сложности были невероятные. Я была вся в синяках, вся поцарапанная», — цитирует Полищук сайт kp.ru.

Однако сам Захаров опроверг это заявление и назвал его «театральной байкой в духе Любы Полищук».

close 100% Андрей Миронов и Любовь Полищук в кадре из мини-сериала «12 стульев», 1976 год ТО «Экран»

«На самом деле этого, конечно, не было, не бывает так в кино. Мы неоднократно и очень тщательно репетировали этот трюк, там лежали два матраса», — заверил режиссер.

Затем на репетиции спектакля с Константином Райкиным актриса упала и выбила три межпозвоночных диска.

«От дикой боли прямо на сцене я упала без сознания. Более полугода я провела в неподвижности — с корсетами и обезболивающими блокадами», — вспоминала Полищук.

В следующий раз актриса серьезно повредила спину в автомобильной аварии в 2000 году: в ее машину врезались три иномарки. Она долго лечилась и перенесла операцию на позвоночнике.

Через пять лет Полищук была госпитализирована с сильными болями в спине, и у нее диагностировали саркому. Об этом мама артистки Ольга Полищук рассказала в эфире шоу «Пусть говорят»: «Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Вдруг хуже ей стало, отправили в Израиль. А там у нее признали саркому».

Лечение от рака

В Институте нейрохирургии имени Бурденко актрисе в срочном порядке провели операцию по удалению пораженных раковыми клетками позвонков, которые заменили имплантами. Она также перенесла несколько курсов облучения и химиотерапии, прошла дорогостоящую реабилитацию в частной клинике Израиля. Однако лечение оказалось безуспешным.

close 100% Любовь Полищук, 1986 год Сергей Иванов/РИА Новости

В начале марта 2006 года Полищук вернулась в Москву и продолжила сниматься в сериале «Моя прекрасная няня», заглушая боль анальгетиками.

Съемки во время болезни

Тяжелобольная артистка снималась в кино до последних месяцев жизни. Заключительной большой работой Полищук стала роль матери главной героини в ситкоме «Моя прекрасная няня». По словам актера Сергея Жигунова, актриса не сразу сообщила коллегам о своем диагнозе.

«Мы долгое время не знали, что она больна. А когда это стало известно, не понимали, как себя вести, боялись заходить к ней в гримерку. Она испытывала жуткие боли, но никому не жаловалась. В глазах у Любы появился испуг, но она продолжала работать в полную силу. И это был настоящий подвиг с ее стороны», — сказал Жигунов газете «Собеседник».

Исполнительница роли Жанны Аркадьевны Ольга Прокофьева рассказала, что Полищук делала паузы в съемках для лечения и восстановления сил, — поэтому в сценарий ввели роль ее сестры (ее сыграла Нина Русланова).

close 100% Кадр из сериала «Моя прекрасная няня», 2005 год Global Look Press

«В последних сериях, когда дело уже шло к свадьбе главных героев, много текста, предназначавшегося героине Полищук, переписывали на героиню Руслановой. А после ухода Любы из жизни в сериале появился папа Вики», — поделилась Прокофьева в интервью изданию «7 дней».

В сцене свадьбы присутствие матери главной героини было необходимо — поэтому Полищук прервала паузу, приехала на съемки и проработала несколько дней.

«Она приехала такой березкой! Конечно, Люба всегда была стройной, но тут стала будто прозрачной, и ей это шло. Худоба сделала ее еще красивее. Продюсеры предупредили режиссера Лешу Кирющенко, чтобы не перегружал артистку, — сказала Прокофьева.

— А потом, когда Полищук попросили приехать на заключительные серии, буквально часа на два, она уже не смогла. И больше мы ее не видели».

Последние недели жизни

Буквально за несколько недель до смерти Полищук приезжала в Коктебель с мужем Сергеем Цигалем. Об этом сын артистки Алексей Макаров вспоминал в эфире программы «10 фотографий» на телеканале «Звезда».

«Мама — вся на блокадах, с дикими болями в спине, весь вечер провела с гостями нарядная, в туфлях на каблуках, да еще хохотала и пела», — поделился Макаров.

close 100% Любовь Полищук, 2004 год Александр Куров/ТАСС

Незадолго до смерти Полищук выписалась из больницы, чтобы провести последние дни дома в Большом Казенном переулке. По словам сына Алексея, они вместе с отцом сидели у кровати актрисы, понимая, что ничего нельзя изменить.

«В те дни, когда она уходила, я не видел человека, который вел бы себя более достойно. Не каждый мужчина так себя будет вести перед лицом непоправимого. Она не ломалась до конца. И в день, когда приехала ее мама, Ольга Пантелеевна Полищук, мать села на диване, улыбнулась и сказала: «Мамка, привет! Как ты? Я в порядке!» — рассказал Алексей.

25 ноября 2006 года родственники не смогли разбудить Полищук — она впала в кому и была госпитализирована с гипертоническим кризом. Оказав помощь, медики выписали ее и отправили домой, где она скончалась во сне 28 ноября 2006 года.