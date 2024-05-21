Военная операция на Украине, день 818-й

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом на фоне наступления ВС РФ, сообщил телеканал n-tv.
❗️Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона погибла жительница региона. Еще три человека получили ранения.
Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил узурпацию власти в стране, тем самым загнав ее в правовой коллапс.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о повреждении транспортной инфраструктуры города.
25 июня ЕС намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины — газета Politico
⚡️По данным Bloomberg, ФРГ готова поддержать план США по использованию доходов от замороженных активов РФ для предоставления помощи Украине в размере $50 млрд.
Глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин проинформировал, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден промышленный объект. Он добавил, что повреждения получили насосная станция и газопровод.
❗️Минобороны отметило, что в течение ночи средства ПВО ликвидировали один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над Белгородской областью.
МО РФ сообщило, что около 7:00 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что оценки США в отношении МУС — образец двойных стандартов:
«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами».
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой:
«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую».
❗️Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что продолжает считать Владимира Зеленского президентом Украины:
«Зеленский остается для нас главой Украины и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером».