Военная операция на Украине, день 818-й

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой:

«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую».