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Политика

Военная операция на Украине, день 818-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 818-й день

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Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Российские военнослужащие Одесской бригады на боевой позиции в Херсонской области

Сергей Бобылев/ТАСС
Московский суд одобрил депортацию отчисленного из МГУ украинского студента Сергея Гулько, которого обвинили в сборе денег для ВСУ. Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Владимир Зеленский продолжает оставаться для организации президентом Украины, несмотря на отмену выборов в этом году. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что ситуация на ЗАЭС остается тревожной. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:11

09:04

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с визитом на фоне наступления ВС РФ, сообщил телеканал n-tv.

08:57

❗️Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского дрона погибла жительница региона. Еще три человека получили ранения.

08:53

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский допустил узурпацию власти в стране, тем самым загнав ее в правовой коллапс.

08:47

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в своем Telegram-канале о повреждении транспортной инфраструктуры города.

08:44

25 июня ЕС намерен начать официальные переговоры о приеме Молдавии и Украины — газета Politico

08:34

⚡️По данным Bloomberg, ФРГ готова поддержать план США по использованию доходов от замороженных активов РФ для предоставления помощи Украине в размере $50 млрд.

08:23

Глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин проинформировал, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден промышленный объект. Он добавил, что повреждения получили насосная станция и газопровод.

08:21

Мэр Харькова Игорь Терехов рано утром сообщил о взрывах в городе.

08:19

В Белгороде и Белгородском районе на восемь минут объявляли сигнал о ракетной опасности.

08:17

❗️Минобороны отметило, что в течение ночи средства ПВО ликвидировали один реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над Белгородской областью.

08:15

МО РФ сообщило, что около 7:00 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью.

08:13

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что оценки США в отношении МУС — образец двойных стандартов:

«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами».

08:11

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости назвал ситуацию на ЗАЭС тревожной и очень хрупкой:

«Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую».

08:09

08:07

❗️Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что продолжает считать Владимира Зеленского президентом Украины:

«Зеленский остается для нас главой Украины и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером».

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 818-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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