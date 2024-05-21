У бывшего помощника экс-депутата Рашкина прошли обыски. Его подозревают в связях с Пономаревым СК провел обыск у экс-помощника бывшего депутата Госдумы Рашкина

Сотрудники СК пришли с обыском к Николаю Степанову, бывшему помощнику экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Степанова подозревают в связях с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом), а также в участии в заседаниях признанного нежелательным в РФ «Съезда народных депутатов». В феврале ФСБ сообщила о следственных действиях в отношении Пономарева и его сторонников.

Силовики пришли с обыском в квартиру Николая Степанова, бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к Степанову — экс-помощнику [бывшего] депутата Госдумы России Рашкина», — сообщил собеседник ТАСС.

Степанова подозревают в связях с бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (объявлен иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов).

ТАСС сообщает, что Степанов работал проректором Московского авиационного института по молодежной политике, затем — заместителем главы управы московского района Сокол, и потом — помощником Валерия Рашкина.

По версии следствия, Степанов участвовал в заседаниях признанного нежелательным в РФ «Съезда народных депутатов».

«Парламент переходного периода»

Участники «съезда» ставят своей целью «смену общественно-политического строя, установившегося в РФ», они называют организацию «российским парламентом переходного периода после падения режима Путина».

Генпрокуратура же считает, что организация «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», собирается насильственно захватить власть и исполнять функции органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в России. В 2022 году ведомство объявило организацию нежелательной.

В «Съезд народных депутатов» входят бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев, Марк Фейгин и Геннадий Гудков (все они признаны в России иноагентами, а Гудков внесен в реестр террористов и экстремистов) и другие представители депутатского корпуса, избиравшиеся в России до 2014 года.

ТАСС пишет, что организатором «съезда» выступал Илья Пономарев, покинувший Россию в 2014 году. В отношении него на родине возбужден ряд уголовных дел, в том числе о госизмене (275 УК РФ) и оправдании терроризма.

В конце августа 2022 года Пономарева заочно арестовали за распространение фейков о российской армии, а в октябре того же года МВД объявило его в розыск по уголовной статье. В феврале 2024-го ФСБ сообщила о следственных действиях в отношении экс-политика и его сторонников.

Обыски ведутся с 2022 года

В конце декабря 2022 года сообщалось, что за связи с беглым парламентарием силовики проводили обыски у граждан в семи городах России.

Под подозрение тогда попали основатель платформы «ВыДвижение» доцент механико-математического факультета МГУ Михаил Лобанов (признан иноагентом), бывшие муниципальные депутаты Москвы Сергей Цукасов и Владимир Залищак, главный редактор 86.RU Никита Кифорук и журналист 72.RU Артур Галиев.

«К журналисту редакции 72.RU Артуру Галиеву пришли силовики. Они провели обыск и забрали компьютер, телефон и флешки. Как пояснили силовики, их визит может быть связан с Ильей Пономаревым, которого в 2022 году признали иноагентом. Они пытались установить связь между тюменским журналистом и бывшим депутатом», — писало тогда издание 72.ru.

При этом сам Галиев говорил, что «без понятия», каким образом он связан с Пономаревым.