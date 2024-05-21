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Журналистке Фаворской продлили арест

Суд продлил арест журналистке Фаворской по делу об экстремистском сообществе

Басманный районный суд Москвы продлил срок заключения под стражей журналистке издания SOTA Vision (организация включена Минюстом в список иноагентов) Антонине Фаворской (Кравцовой). Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением... удовлетворено ходатайство... о продлении срока содержания под стражей в отношении Кравцовой Антонины Юрьевны до 3 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

29 марта суд арестовал Фаворскую по делу о связях с ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России). По версии следствия, женщина работала на соратников Алексея Навального: искала материал, снимала и монтировала видеоролики для YouTube-канала. При этом бывшая пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) заявила, что Фаворская ничего для организации не публиковала.

Заседание по делу Кравцовой проходило в закрытом режиме. Подсудимая просила провести его в присутствии журналистов.

В апреле в связях с ФБК обвинили также журналиста американского агентства Associated Press Сергея Карелина и продюсера новостной службы Reuters Константина Габова.

Ранее у бывшего помощника экс-депутата Валерия Рашкина прошли обыски по подозрению в связях с нежелательной организацией.

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