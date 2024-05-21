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Андрей Бурковский покинул Каннский кинофестиваль

Актер Андрей Бурковский вернулся в США после Каннского фестиваля

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Андрей Бурковский сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вернулся в США после поездки в Канны.

Бурковский два дня провел на Каннском кинофестивале. Артист признался, что мероприятие прошло «невероятно». Актер планирует вернуться к репетиции шоу в Бостоне «The Dybbuk».

14 мая состоялось открытие 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет до 25-го числа. 19 мая Бурковский вышел на красную дорожку с командой Кирилла Серебренникова на 77-м Каннском кинофестивале. На мероприятие также прилетела журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак пришла на первый показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», посвященного жизни писателя Эдуарда Лимонова. Она назвала картину лучшей работой Серебренникова.

В декабре 2022 года актер Андрей Бурковский улетел вместе с семьей из России. Артист проживал в США, где развивал себя в актерской среде. В январе 2023 года он принял участие в постановке режиссера Александра Молочникова «Chekhov in the Chelsea». Также в спектакле сыграли российская модель Влада Рослякова и звезда сериала «Сплетница» Сюзанна Шадковски.

Ранее Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах.

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