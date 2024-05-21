Осужденный за работорговлю россиянин вернулся с СВО домой

Участвовавший в СВО волгоградец, который ранее был судим за работорговлю, вернулся домой. Об этом сообщает издание V1.ru со ссылкой на родственников мужчины.

Волгоградец возглавлял группу злоумышленников, которые похищали людей и продавали их фермерам в Калмыкию и Астраханскую область. Преступники, переодевшиеся в форму сотрудников полиции, заманивали прохожих в автомобиль, чтобы якобы проверить документы. Затем они запирали машину и увозили за пределы области и продавали работникам сельского хозяйства по цене в 10 тыс. рублей за рабочего.

Волгоградец полностью признал вину, раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение. Мужчину приговорили к четырем годам пяти месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По данным СМИ, отбывая срок, мужчина заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Родственники, беседовавшие с журналистами, подтвердили информацию о пребывании волгоградца на СВО, а также отметили, что, по их данным, мужчина уже вернулся домой, и живет вместе с супругой.

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