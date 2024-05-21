Цветотип внешности: как определить свой и сделать образ идеальным Что такое цветотип внешности, как определить свой и подобрать одежду, которая точно к лицу

У каждого человека есть «свои» цвета — те, которые смотрятся на нем наиболее выигрышно. Правильно их подобрать поможет теория цветотипов. Согласно ей, природные оттенки кожи, волос и глаз сочетаются с определенными цветами одежды. Соблюдая эти правила, можно грамотно подобрать гардероб и создать идеальный образ. Какие цветотипы существуют, что подходит каждому из них и как определить, к какому вы принадлежите, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое цветотипы и как они появились

Цветотип в стилистике — это концепция, используемая для определения подходящих оттенков одежды, аксессуаров и макияжа, которые наиболее гармонично сочетаются с естественными цветами кожи, волос и глаз человека. Она помогает выбирать предметы гардероба, которые подчеркивают природную красоту и делают внешний вид более привлекательным и свежим.

Теория цветотипов стала популярной в начале XX века благодаря работам американского художника и преподавателя Альберта Манселла. Он выстроил систему цветового кодирования, которая позже легла в основу многих методик подбора цвета.

В 1920-х годах швейцарский художник и теоретик искусства Иоганнес Иттен, работая в архитектурной и художественно-промышленной школе «Баухаус», создал теорию цветовых контрастов. Она включала анализ цветов, которые лучше всего подходили к коже, глазам и волосам. Позже Иттен заметил, что у студентов, подбиравших цвета согласно его теории, работы выглядели гармоничнее.

В 1980-е годы концепция получила дальнейшее развитие благодаря книге «Цвета красоты» («Color Me Beautiful») американки Кэрол Джексон. Она разработала систему, классифицирующую цветотипы на четыре основные категории, соотнеся их с временами года: весна, лето, осень и зима . Эти категории помогали людям легко определить, какие оттенки лучше всего усиливают их естественные цвета.

Цветотип «весна»

Девушки цветотипа «весна», как правило, обладают светлой или бронзовой кожей с желтым оттенком, рассказала «Газете.Ru» стилист Наталья Беднякова. У них могут быть веснушки и легкий румянец. Они достаточно часто обгорают на солнце, а загар ложится у них золотистым или морковным оттенком.

Чаще всего у них голубые или зеленые глаза, но могут встречаться и светло-карие. Им присущи светлые волосы теплых оттенков — светло-русый, пшеничный, соломенный и клубничный блонд, рыжий и каштановый с медовым отливом.

Представительницы «весны» часто наделены мягкими, милыми и нежными чертами, уточнила стилист. Этой параллели им стоит придерживаться в образах, не используя дерзкие детали. Красная помада и яркими стрелки могут вызвать диссонанс с общим видом.

Весна ассоциируется с возрождением и свежестью, поэтому палитра для них включает теплые и яркие цвета. Примеры идеальных оттенков — коралловый, персиковый, золотистый, светло-зеленый . Они подчеркнут естественную красоту и добавят образу жизненной силы и тепла.

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Знаменитости цветотипа «весна»: Николь Кидман, Кэмерон Диас, Эмма Стоун, Гвинет Пэлтроу, Светлана Ходченкова, Линдси Лохан, Скарлетт Йоханссон, Клаудиа Шиффер, Кейт Уинслет, Блейк Лайвли, Рэйчел Макадамс, Тейлор Свифт.

Подтипы «весны»:

Яркая весна (Clear Spring). Характеризуется яркой и чистой кожей с высоким контрастом между цветом волос, глаз и кожи. У представительниц типажа чаще рыжие или медные волосы и зеленые или синие глаза.

Теплая весна (Warm Spring). Отличается теплыми золотистыми тоном кожи и волос. У них обычно ореховые, бирюзовые или ярко-зеленые глаза и рыжеватые волосы.

Светлая весна (Light Spring). Им свойственны приглушенные светлые оттенки кожи, волос и глаз. У девушек этого типажа, как правило, светло-зеленые или светло-голубые глаза. Светлые волосы и кожа с низким контрастом между цветами.

Цвнтотип «лето»

Представительницы «лета» являются обладательницами кожи с розовым или голубым подтоном, которая плохо поддается загару: быстро сгорает и почти не темнеет. Кроме того, их отличает от других тонкая кожа, сквозь которую просвечивают сосуды и мелкие вены.

В отличие от теплой «весны» для «лета» характерны холодные оттенки. У них бледно-розовые губы, а волосы варьируются от светло-русых до темно-русых, почти каштановых. Брови и ресницы также нейтральных цветов. Глаза обычно холодные: голубые, серые, серо-зеленые, серо-голубые. Для такой девушки типичны тонкие черты лица без контраста.

Лето символизирует прохладу и мягкость, что прослеживается в приглушенных холодных тонах. Их палитра должна быть наполнена такими оттенками, как светло-голубой, серебристый, пастельно-сиреневый . Эти цвета создают элегантный и утонченный образ, который подчеркивает нежность и изысканность «лета».

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Знаменитости цветотипа «лето»: Милла Йовович, Ирина Шейк, Дженнифер Энистон, Кара Делевинь, Шарлиз Терон, Кейт Миддлтон, Эмили Блант, Марион Котийяр.

Подтипы «лета»:

Светлое лето (Light Summer). Характеризуется светлой кожей, для которой подходит определение «прозрачная». Волосы обычно светло-русые, а глаза голубые или серые.

Холодное лето (Cool Summer). Глаза и кожа отличаются холодными оттенками, между которыми нет контраста. Кожа имеет розовый или синеватый подтон, глаза — голубые или синие. Волосы часто с пепельным отблеском. Им к лицу холодные, нейтральные и приглушенные цвета.

Мягкое лето (Soft Summer). У такого типа низкий контраст между цветом волос, кожи и глаз. Как правило, у них серо-голубые, серо-зеленые или серые глаза, а оттенок кожи бежевый. Волосы у таких девушек холодного каштанового цвета.

Цветотип «осень»

«Осенний» типаж женщин отличается от остальных ярко выраженным теплым оттенком. Для таких девушек характерен теплый золотистый или персиковый подтон кожи. Они могут плохо переносить загар, быстро краснея от солнца. Кроме того, у них выскакивают яркие веснушки, но почти не бывает румянца.

«Осени» присущи каштановые или русые с медным отливом волосы. Шевелюра также может быть огненно-рыжей или блондинистой с золотистым блеском. Глаза — светло-карие, ореховые, янтарные, темно-карие и зеленые с желтыми или карими вкраплениям. Нередко такие девушки могут похвастаться яркими ресницами и бровями в один цвет волосам.

Такой тип внешности олицетворяет насыщенность и тепло, что должно отражаться в землистых теплых цветах палитры. Терракотовый, темно-зеленый, оранжевый, глубокий бордовый — цвета, которые идеально подойдут представительницам «осени».

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Знаменитости цветотипа «осень»: Джулия Робертс, Джулианна Мур, Джессика Честейн, Кира Найтли, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Хиллари Дафф, Милен Фармер.

Подтипы «осени»:

Теплая осень (Warm Autumn). Среди представительниц цветотипа доминируют теплые тона кожи. Таким девушкам характерны медные оттенки волос — от огненно-рыжих до каштановых с медовым подтоном.

Глубокая осень (Deep Autumn). Как правило, обладательницы этого цветотипа — обладательницы темных кожи и волос, брюнетки или шатенки. Глаза у них карие, либо зеленые с коричневыми вкраплениями. Кожа отливает бронзовым оттенком.

Мягкая осень (Soft Autumn). Во внешности превалируют мягкие и теплые землистые тона. Волосы у девушек такого типажа могут быть золотисто-русыми. Глаза чаще всего зеленые или светло-карие. Кожа светлая, но не слишком бледная.

Цветотип «зима»

Такая девушка может похвастаться светлой или среднего тона с холодным подтоном кожей. Однако им также характерна и смуглая кожа с оливковым оттенком. Из-за природной бледности достаточно плохо переносят загар, но те, у кого кожа теплого цвета, отлично и равномерно загорают.

Женщине-«зиме» свойственны черные или темно-русые волосы. Среди них могут встречаться и пепельные блондинки. Для них характерны карие, зеленые, серые или синие глаза, черные или темно-русые волосы, которые выглядят очень ярко на контрасте.

Зима ассоциируется с четкостью и яркостью, что находит отражение в сочных и насыщенных цветах. Сочетание черного, белого, ярко-синего, изумрудного и красного создает эффектный и драматичный образ, который не оставит их незамеченными.

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Знаменитости цветотипа «зима»: Ким Кардашьян, Лили Коллинз, Энн Хэтэуэй, Моника Беллуччи, Меган Фокс, Ева Лонгория, Кэти Перри, Пенелопа Крус, Сальма Хайек.

Подтипы «зимы»:

Яркая зима (Clear Winter). Сильный контраст между кожей, волосами и глазами. Обладательницы этого цветотипа в основном брюнетки или шатенки. Глаза у них карие и зеленые с коричневыми вкраплениями. Кожа отливает бронзовым оттенком.

Глубокая зима (Deep Winter). Темные или черные волосы и темные глаза. Можно проследить, что их локоны имеют насыщенный иссине-черный цвет. Кожа может быть с оливковым подтоном. Чаще всего у них темно-карие или светло-карие глаза.

Холодная зима (Cool Winter). Холодный подтон кожи, высокий контраст и чистота цвета. Глаза при этом могут быть и карими, и серыми, а также голубыми или зелеными. Этому цветотипу принадлежат девушки с темным цветом волос и белой кожей.

Как определить свой цветотип

Определить свой цветотип может быть интересным и полезным процессом для создания стильного образа. Существует несколько шагов, которые помогут определить, к какому сезонному цветотипу вы относитесь.

1. Оценка оттенка кожи

В первую очередь, объяснила Беднякова, нужно понять, является ли ваша кожа теплой, холодной или нейтральной.

Теплый оттенок: кожа имеет желтые, золотистые или персиковые подтоны.

Холодный оттенок: кожа отличается розовым, красным или синеватым подтоном.

Нейтральный оттенок: кожа сочетает элементы и теплых, и холодных тонов.

Стилист подсказала несложный способ определить тон кожи: «Это можно сделать таким интересным путем: посмотреть свои руки в районе запястий, найти венку и определить ее тон. Если мы видим, что она при солнечном освещении имеет синий или фиолетовый оттенок, то цветотип — холодный. Если зеленоватый, то, скорее всего, человек относится к теплому цветотипу».

2. Анализ цвета волос и глаз

Посмотрите на цвет ваших волос и глаз и оцените их.

Теплые типы часто отличаются золотистыми, медными, каштановыми или ярко-рыжими волосами с зелеными, янтарными или карими глазами.

Холодные типы обычно обладают пепельными, иссине-черными, темно-каштановыми или светло-блондинистыми волосами и голубыми, серыми или темно-карими глазами.

3. Эксперимент с цветами ткани

Используйте различные цвета ткани, чтобы увидеть, как они влияют на ваш внешний. Поднесите к лицу ткани теплых и холодных оттенков. Можно использовать платки, подчеркнула Беднякова.

Обратите внимание, делает ли материал ваше лицо светящимся и здоровым или бледным и усталым. Цвета, которые улучшают ваш естественный тон кожи, делают вас свежее и ярче, скорее всего, принадлежат к вашему цветотипу.

4. Оценка контрастности

Оцените контраст между цветом ваших волос, глаз и кожи.

Высокий контраст обычно указывает на зимний или осенний цветотип.

Низкий контраст в большинстве случаев подсказывает о весеннем или летнем цветотипе.

5. Сезонная аналогия

Подумайте, какие сезонные цвета вам больше всего подходят, посмотрев также у зеркала разные модели и фасоны одежды.

Весна и осень: теплые землистые или яркие цвета.

Лето и зима: холодные и насыщенные или мягкие и приглушенные цвета.

Зимний цветотип, как правило, предполагает контрастные и холодные цвета ткани. Осенний цветотип — сияющие теплые оттенки. Летний цветотип — холодные, припыленные и не совсем чистые цвета. А весенний цветотип означает ясные, но при этом теплые цвета. Наталья Беднякова Стилист

Пройдя эти шаги, вы сможете приблизительно определить свой цветотип. Для более точного результата можно обратиться к стилисту или воспользоваться профессиональными услугами по анализу цветотипа в салоне красоты. Кроме того, можно пройти онлайн-тесты. Это поможет вам выбрать одежду, макияж и аксессуары, которые будут идеально вам подходить.

Какая одежда, ткани и аксессуары подходят каждому цветотипу

Для каждого цветотипа и подтипа есть определенные рекомендации по выбору одежды, цветовой палитры, тканей и аксессуаров, которые помогут подчеркнуть естественную красоту и создать гармоничный образ.

Яркая весна (Clear Spring)

Цвета: яркий красный, морская волна, электрический синий.

Одежда: современные, четкие силуэты с акцентом на яркие узоры.

Ткани: гладкие и блестящие (например, шелк и сатин).

Аксессуары: контрастные и выразительные (например, крупные яркие украшения).

Теплая весна (Warm Spring)

Цвета: золотистый, персиковый, нежный зеленый.

Одежда: струящиеся и плавные силуэты (например, облегающие платья).

Ткани: натуральные и легкие — хлопок и шерсть.

Аксессуары: золотые украшения и аксессуары с теплыми по цвету камнями.

Светлая весна (Light Spring)

Цвета: светло-голубой, нежно-розовый, бежевый.

Одежда: нежные и романтичные наряды.

Ткани: легкие и прозрачные — шифон, батист, штапель.

Аксессуары: деликатные серебряные или светлые украшения с камнями.

Светлое лето (Light Summer)

Цвета: светлая лаванда, небесно-голубой, серый.

Одежда: плавные и мягкие линии, стоит рассматривать фасоны средней длины.

Ткани: мягкие и матовые (например, батист и лен).

Аксессуары: серебряные или прозрачные украшения.

Прохладное лето (Cool Summer)

Цвета: серебристый, пастельно-синий, морская волна.

Одежда: элегантные и сдержанные наряды.

Ткани: гладкие и тяжелые — подойдут бархат и шелк.

Аксессуары: холодные металлические украшения, стальные или платиновые.

Мягкое лето (Soft Summer)

Цвета: пастельные тона, светло-зеленый, серый.

Одежда: мягкие и неструктурированные силуэты.

Ткани: плотные и матовые — такие, как замша и мягкая шерсть.

Аксессуары: нежные с плавными переливами.

Теплая осень (Warm Autumn)

Цвета: земляные тона, насыщенный оранжевый, золотисто-желтый.

Одежда: практичные и функциональные наряды.

Ткани: тяжелые и теплые (например, твид и шерсть).

Аксессуары: большие и массивные, с использованием дерева, кожи.

Глубокая осень (Deep Autumn)

Цвета: темный шоколад, бургундский, оливковый.

Одежда: насыщенные и элегантные наряды.

Ткани: плотные и богатые — бархат и брокат.

Аксессуары: темные металлы и крупные камни.

Мягкая осень (Soft Autumn)

Цвета: кремовый, бледно-зеленый, теплый серый.

Одежда: плавные и ненавязчивые наряды.

Ткани: мягкие и натуральные, как шерсть и хлопок.

Аксессуары: матовые и с нежными узорами.

Яркая зима (Clear Winter)

Цвета: ярко-красный, синий, снежно-белый.

Одежда: смелые и драматичные наряды с четкими линиями.

Ткани: глянцевые и отражающие, как шелк и сатин.

Аксессуары: яркие украшения с кристаллами.

Глубокая зима (Deep Winter)

Цвета: черный, насыщенный синий, темно-фиолетовый.

Одежда: классические и сдержанные наряды.

Ткани: плотные и блестящие — шелк и кожа.

Аксессуары: массивные и темные украшения.

Холодная зима (Cool Winter)

Цвета: холодный розовый, сапфировый, пурпурный.

Одежда: элегантные и роскошные наряды.

Ткани: структурированные и блестящие такие, как бархат и ламе.

Аксессуары: серебряные или холодные металлические украшения.

«Гармоничный образ — это то, что проявляет в человеке самобытность, и то, что заложено в его структуре стиля. Выбор своего стиля по цветотипу — один из этапов [построения стиля]. Также очень важно понять, к какому стилевому направлению относится человек: например, барочный он, ближе к рококо или готике. Правильно подобные цвета всегда выигрышно подсвечивают внешность», — отметила стилист.