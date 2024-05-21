«У нас свои законы»: отец Заурбековой пообещал найти ее и наказать ее возлюбленного Отец сбежавшей Заурбековой заявил, что она может встречаться только с чеченцем

Беслан Заурбеков, отец чеченки Лии, сбежавшей за границу от своей семьи, заявил Regnum, что намерен продолжать ее поиски. «Наши старшие сказали, что помогут найти ее», — сказал мужчина. Он также пообещал наказать возлюбленного девушки, из-за которого, по его словам, та и решилась на побег. По словам Заурбекова, его дочери нельзя влюбляться ни в кого, кроме чеченцев, а единственный выход из ситуации — если парень Лии примет ислам.

«Лию никто не отпускал, — заявил Беслан Заурбеков агентству Regnum. — Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня».

Он заявил, что пока им не удалось выйти с ней на связь: «Но мы будем продолжать поиски. Наши старшие сказали, что помогут найти ее».

Заурбеков заявил, что возлюбленный его дочери, «кто ее ввел в заблуждение», «будет наказан».

«У нас свои законы», — пояснил мужчина.

По его словам, выход из ситуации один — возлюбленный дочери должен принять ислам. Иначе дочь ждет наказание.

«Четких условий наказания такой девушки нет. В общем, так нельзя. Если ослушаешься, будут проблемы, но это надо быть сумасшедшей», — сказал Заурбеков.

Он также отверг обвинения в избиении дочери, назвав их «бездоказательной выдумкой общественников». Заурбеков заявил, что если факты избиений не были зафиксированы на видео, то и разговаривать не о чем. «Нужны доказательства», — добавил он.

Regnum также сообщил, что отец Лии ранее зарабатывал предпринимательством, на него было оформлено два ИП. Сейчас оба юрлица ликвидированы. Как Заурбеков зарабатывает на жизнь, не уточняется.

19-летняя Лия Заурбекова ушла из дома 13 мая. Ее история получила широкий общественный резонанс благодаря публикации правозащитной организации «Марем», в которой сообщалось, что девушка спряталась в отделении полиции от толпы родственников.

«Лия рассказывает, что физическое и психологическое давление было каждый день — и она боится убийства», — сообщали правозащитники.

Девушка уехала от «тотального контроля» семьи в Москву, но там ее нашел отец. Чтобы скрыться от него, она вызвала сотрудников полиции, те отвезли Лию в отделение по району Нагатино-Садовники. Чеченцы, называющие себя родственниками Заурбековой, приехали к участку и требовали выдать им беглянку. Также стало известно, что они объявляли Заурбекову в розыск, сказав полиции, что она несовершеннолетняя, хотя девушке 19 лет.

Заурбековой с адвокатом удалось благополучно покинуть отделение, а на следующий день уехать из России.

«Хочется, конечно, говорить, что ее жизни больше ничего не угрожает, но связи огромные у тех людей, которые изначально за ней погоню устроили. Поэтому могут достать не только откуда-нибудь из глубинки в России, но и из-за границы тоже. Однако сделать это будет, очевидно, сложнее», — говорила «Газете.Ru» член СПЧ России Ева Меркачева.

Правозащитница отметила, что за границей девушке будет проще причинить какой-то вред, чем пытаться выкрасть ее на родину. Меркачева выразила надежду, что преследователи Заурбековой не дойдут до такого, поскольку понимают, что речь идет о жизни человека.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что держит ситуацию на контроле. Он 16 мая пообещал, что в ближайшее время девушку «вернут родственникам».

«Что касается того человека, который непосредственно ввел в заблуждение девушку, то он понесет заслуженное наказание по всей строгости закона!» — пообещал парламентарий в своем Telegram-канале.

Человек, о котором говорят родственники Лии и чеченские официальные лица, — это «русский парень Артем», говорил блогер Юрий Подоляка. По его словам, Лия влюбилась в Артема, что «не понравилось родителям и они его избили, а дочь посадили под замок». Это и побудило девушку бежать из семьи.