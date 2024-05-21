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Арест генерала Попова обжаловали в суде

Адвокат Буйновский сообщил, что арест генерала Попова обжалован в суде

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Минобороны РФ

Защита обжаловала заключение под стражу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.

Юрист пояснил, что военноначальник не признает вину ни в каких противоправных деяниях. Он обратил внимание, что обвинение генералу пока не предъявлено.

«Арест уже обжалован. Он ни в чем не виноват, поэтому вину не признает», — сказал адвокат.

Во вторник, 21 мая, стало известно, что экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова арестовали по подозрению в мошенничестве. Затем появились подробности ареста военноначальника.

До этого следственные органы обратились в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела.

Ранее главный кадровик Минобороны обжаловал арест.

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