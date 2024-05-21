Житель Волыни две недели безуспешно прятался в лесу от мобилизации

На Украине задержан и предан суду мужчина, две недели живший в лесу с целью уклонения от мобилизации. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации издания, желая избежать мобилизации житель Волыни ушел из дома и поселился в лесу в соседней Львовской области. Там он провел две недели, пока случайно не столкнулся с полицейским в городе Турка в Самборском районе (что уклонист там делал, не уточняется).

Испугавшись отправки на фронт, он несколько раз ударил полицейского и попытался скрыться, но страж порядка нагнал его возле автомобиля и в итоге задержал.

Суд назначил мужчине круглосуточный домашний арест. Принято ли какое-то решение о его мобилизации в ряды ВСУ, не сообщается.

21 мая украинская журналистка рассказала об опустевшем на фоне мобилизации Киеве. По словам Анны Ковальчук, часть военнообязанных мужчин «ушли в тень» и снимают квартиры рядом с работой, чтобы не ездить по улицам из опасений столкнуться с военкомом.

Ранее сообщалось, что украинских работодателей обяжут доставлять повестки даже командированным и больным.